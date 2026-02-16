Макарони та олія в борг: "Укрпошта" планує видавати кредити пенсіонерам

"Укрпошта" планує запустити послугу кредитів для пенсіонерів. За словами гендиректора підприємства Ігоря Смілянського, листоноші вже надають людям похилого віку позики неофіційно, "на зошит".

Про плани щодо кредитування пенсіонерів генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський сказав в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, листоноші вже зараз запитують, чи потрібно щось людям пенсійного віку, і якщо пенсія ще не прийшла, віддають продукти чи інші товари "в кредит".

"Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає "Петрівна. Дві пачки макарон — 76 грн". Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній "овердрафт", — розповів Смілянський.

Він зазначив, що ці дії листонош наразі не офіційні: підприємство не може дозволити цього робити, проте під час аудиторських перевірок дозволяється розходження до суми мінімальної заробітної плати, щоб співробітники могли погасити нестачу зі своєї зарплати.

"На відміну від Нацбанку, я — на землі. Я постійно в селах. Що буде від того, що я забороню? Ну це ж брєд, хіба листоноша не дасть бабусі "Ольвію" чи макарони?" — запитав гендиректор.

Смілянський додав, що нічого не втрачає від також діяльності листонош, а єдиним ризиком є смерть пенсіонерів до того, як вони "погасять кредит".

Як працюватиме кредитування пенсіонерів на "Укрпошті"

Генеральний директор пояснив, що офіційне кредитування пенсіонерів відбуватиметься так само: з пенсії вираховуватиметься сума замовлень, взятих у кредит.

"Тому, коли Нацбанк каже: "Це фінансова діяльність, у вас нема досвіду" — та все в нас є. Ми комуналку приймаємо, 18% комунальних платежів в країні приймається через "Укрпошту". Ми кредитуємо, пенсії доставляємо", — заявив Смілянський.

Нагадаємо, 2 лютого до святкування 32-го дня народження "Укрпошта" змінила логотип за майже 640 тисяч грн. Ця сума викликала обурення в соцмережах: українці писали, що її краще було витратити на ремонти відділень і зарплати листоношам. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський різко відповів на критику зміни логотипа.

Пресслужба АТ "Укрпошта" 10 лютого повідомляла, що підприємство зробило одну послугу безкоштовною: неотримані за кордоном міжнародні посилки повертатимуться в Україну безплатно.