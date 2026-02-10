"Укрпошта" зробила одну послугу безкоштовною: кого стосується це рішення
Компанія "Укрпошта вирішила внести зміни до правил міжнародної доставки. Відтепер міжнародні посилки, які були відправлені за кордон, утім не були отримані там, будуть повертатися до України безкоштовно.
У компанії наголосили, що таке рішення знімає один із найпоширеніших фінансових ризиків міжнародних відправлень. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".
Які ситуації підпадатимуть під нові правила "Укрпошти"
У компанії пояснили, що рішення стосуватиметься кожного, хто надсилає посилки за кордон.
Зокрема, йдеться про такі ситуації:
- адресат не прийшов за посилкою;
- адресат відмовився від отримання;
- доставка не відбулася з незалежних причин.
Водночас в "Укрпошті" наголосили, що спершу намагатимуться знайти отримувача та доставити посилку до нього. Якщо ж цього не вдалося, то посилка повернеться до відправника без додаткових витрат. Раніше зворотня логістика могла коштувати експортеру в середньому $30–100 залежно від ваги та країни призначення.
У компанії зазначили, що раніше це обмеження створювало проблеми для малого бізнесу та онлайн-продавців. Відтепер вони отримують більше впевненості для роботи на іноземному ринку, де вартість логістики часто є вирішальною.
"Українським бізнесам зараз важко: витрати на пальне для генераторів та опалення збільшуються, а конкуренція на світовому ринку зростає. Тому ми в Укрпошті хочемо підтримати наших клієнтів і зробити так, щоб український експорт зростав. Ми не лише залишаємо одні з найнижчих тарифів на ринку, а й скасовуємо оплату за повернення посилок, які не були отримані", — заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Водночас зміни щодо безкоштовного повернення стосується лише міжнародних відправлень, але не внутрішніх.
2 лютого стало відомо, що "Укрпошта" під час війни замовила новий брендбук і айдентику за понад 639 тисяч гривень, попри, ймовірні, збитки у сотні мільйонів. Це викликало обурення в мережі, адже у роботі компанії існує чимало інших важливих проблем.
Згодом Смілянський потрапив у скандал після того, як дозволив собі різкі коментарі у відповідь на критику під публікацією про зміну логотипа поштового оператора. Зокрема він назвав одну з користувачок "повією", зазначивши, що має стільки ж доказів, скільки й вона.
Пізніше гендиректор компанії відповів на ідею українців, які пропонували скерувати такі гроші на підвищення зарплати працівникам "Укрпошти". За його словами, "мінімалку" мають листоноші в селах, утім в "Укрпошті" є система премій, завдяки чому можна отримати більше грошей.
Нагадаємо, 6 лютого акціонерне товариство "Укрпошта" спільно з брендом одягу та білизни Rikky Hype оголосили в соцмережах про запуск колаборації "Пошта любові" до Дня святого Валентина. Фотографія школярки в короткій спідниці біля дошки викликала шквал критики.
Після цього Смілянський заявив, що публікація, яка викликала такий резонанс у суспільстві, була помилкою, насамперед, його особистою.