"Укрпочта" сделала одну услугу бесплатной: кого касается это решение

Компания "Укрпочта решила внести изменения в правила международной доставки. Отныне международные посылки, которые были отправлены за границу, но не были получены там, будут возвращаться в Украину бесплатно.

В компании отметили, что такое решение снимает один из самых распространенных финансовых рисков международных отправлений. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Какие ситуации будут подпадать под новые правила "Укрпочты"

В компании объяснили, что решение будет касаться каждого, кто отправляет посылки за границу.

В частности, речь идет о следующих ситуациях:

адресат не пришел за посылкой;

адресат отказался от получения;

доставка не состоялась по независящим причинам.

В то же время в "Укрпочте" отметили, что сначала будут пытаться найти получателя и доставить посылку к нему. Если же этого не удалось, то посылка вернется к отправителю без дополнительных затрат. Ранее обратная логистика могла стоить экспортеру в среднем $30-100 в зависимости от веса и страны назначения.

Відео дня

В компании отметили, что ранее это ограничение создавало проблемы для малого бизнеса и онлайн-продавцов. Теперь они получают больше уверенности для работы на иностранном рынке, где стоимость логистики часто является решающей.

"Украинским бизнесам сейчас трудно: расходы на топливо для генераторов и отопления увеличиваются, а конкуренция на мировом рынке растет. Поэтому мы в Укрпочте хотим поддержать наших клиентов и сделать так, чтобы украинский экспорт рос. Мы не только оставляем одни из самых низких тарифов на рынке, но и отменяем оплату за возврат посылок, которые не были получены", — заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

В то же время изменения относительно бесплатного возврата касается только международных отправлений, но не внутренних.

2 февраля стало известно, что "Укрпочта" во время войны заказала новый брендбук и айдентику за более 639 тысяч гривен, несмотря на, вероятные, убытки в сотни миллионов. Это вызвало возмущение в сети, ведь в работе компании существует немало других важных проблем.

Впоследствии Смелянский попал в скандал после того, как позволил себе резкие комментарии в ответ на критику под публикацией об изменении логотипа почтового оператора. В частности он назвал одну из пользовательниц "проституткой", отметив, что имеет столько же доказательств, сколько и она.

Позже гендиректор компании ответил на идею украинцев, которые предлагали направить такие деньги на повышение зарплаты работникам "Укрпочты". По его словам, "минималку" имеют почтальоны в селах, впрочем, в "Укрпочте" есть система премий, благодаря чему можно получить больше денег.

Напомним, 6 февраля акционерное общество "Укрпочта" совместно с брендом одежды и белья Rikky Hype объявили в соцсетях о запуске коллаборации "Почта любви" ко Дню святого Валентина. Фотография школьницы в короткой юбке у доски вызвала шквал критики.

После этого Смелянский заявил, что публикация, которая вызвала такой резонанс в обществе, была ошибкой, прежде всего, его личной.