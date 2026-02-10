Гендиректор "Укрпошты" извинился за скандальную рекламу со школьницами: в сети снова негодуют

Несколько дней назад "Укрпошта" угодила в очередной скандал. Компанию обвинили в объективации подростков из-за фото школьницы в короткой юбке в рекламе коллаборации с известным украинским брендом.

Гендиректор УП Игорь Смелянский признал, что публикация, которая вызвала такой резонанс в обществе, была ошибкой, прежде всего, его личной. По его словам, он несколько дней общался с теми, кто разбирается в теме защиты детей.

"Мы не учли важный контекст чувствительной темы. А именно — обсуждение скандала с пленками Эпштейна, дискуссии по поводу изменений в законодательстве о возрасте разрешения на брак и ребрендинг Укрпошты. В этом контексте было принято неверное решение, и я признаю это", — говорится в публикации.

Смелянский заверил, что сотрудничество с брендом одежды на сегодня прекращено. Однако, подчеркнул он, это не значит, что в будущем не будет кооперации с этим или другим молодежным брендом, поскольку компания планирует расширять целевую аудиторию.

Руководитель почтового оператора поблагодарил тех, для кого тема защиты детей — каждодневная работа и ответственность, и принес извинения.

"Как гражданин я искренне благодарен вам за эту работу. Как генеральный директор "Укрпошты" — прошу прощения от своего имени и от имени команды".

Вместе с тем Смелянский прошелся по хейтерам, отметив, что есть большая разница, "когда ему писала мама дочерей, которой это болит, и когда пишет очередной борец за все хорошее против всего плохого с анонимным ником и кучей откровенных фото девушек у себя в профиле".

Он согласен с тем, что люди устали от войны, что выражается в крайней степени эмоционального истощения, выливающегося в агрессию в соцсетях. Однако Смелянский хоть и понимает это, но принимать и терпеть подобное не собирается.

"Беспочвенные обвинения, публичные оскорбления и перманентный sold out билетов на все шакальи экспрессы — это не то общество, каким мы являемся или стремимся стать. И такие меры не приведут ни к чему-либо конструктивному, ни к изменению моего поведения или моим решениям", — заявил он.

Реакция пользователей

Под публикацией Смелянского снова разгорелась оживленная дискуссия, и многие комментаторы пришли к выводу, что его пост хоть и объясняет ситуацию, однако выглядит не как извинение, а как способ в очередной раз подколоть тех, кому не нравится то, что происходит вокруг УП.

"Это же надо так извиниться, что в каждом предложении — шпилька. Whataboutизм во всей красоте. И это кто-то писал! Вот просто интересно, кто-то скажет главе государственной компании, что так нельзя", "как "извиниться" и обвинить всех, кроме действительно виновных — мастер-класс в одном сообщении", "Сотрудничество с брендами – это всегда на уровне руководства и всегда о репутации. Если сотрудничество с брендами идут без вашего ведома, то это о процессах на Укрпоште, о которых уже тысячу раз вам писали многие", "Ему о нарушении Закона о рекламе, а он снова о шакальем экспрессе. Можно было признать в двух предложениях свои ошибки и все. А дальше сделать пост о том, как Укрпошта собирается обновлять и приводить в чувство бизнес процессы. Наймите сознательного пиар менеджера. Они знают, как выйти из зашквара", — пишут под постом.

Напомним, 6 февраля акционерное общество "Укрпошта" совместно с брендом одежды и белья Rikky Hype объявили в соцсетях о запуске коллаборации "Почта любви" ко Дню святого Валентина. Фотография школьницы в короткой юбке у доски вызвала шквал критики.

Это –- не первый скандал вокруг компании и ее руководителя. За несколько дней до этого Игорь Смелянский грубо ответил пользовательнице, которая раскритиковала целесообразность смены логотипа "Укрпошты", учитывая общее состояние почтовых отделений и уровень сервиса.

На идею поднять зарплату вместо ребрендинга АТ "Укрпошта" Смелянский ответил, что почтальоны получают премии за каждую предоставленную услугу.