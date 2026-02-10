Гендиректор "Укрпошти" вибачився за скандальну рекламу зі школярками: у мережі знову обурюються

Кілька днів тому "Укрпошта" потрапила в черговий скандал. Компанію звинуватили в об'єктивації підлітків через фото школярки в короткій спідниці в рекламі колаборації з відомим українським брендом.

Гендиректор УП Ігор Смілянський визнав, що публікація, яка викликала такий резонанс у суспільстві, була помилкою, насамперед, його особистою. За його словами, він кілька днів спілкувався з тими, хто розуміється на темі захисту дітей.

"Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме — обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії з приводу змін до законодавства щодо віку дозволу на шлюб та ребрендинг Укрпошти. У цьому контексті було ухвалено неправильне рішення, і я визнаю це", — ідеться в публікації.

Смілянський запевнив, що співпрацю з брендом одягу на сьогодні припинено. Однак, наголосив він, це не означає, що в майбутньому не буде кооперації з цим чи іншим молодіжним брендом, оскільки компанія планує розширювати цільову аудиторію.

Відео дня

Керівник поштового оператора подякував тим, для кого тема захисту дітей — щоденна праця та відповідальність, і вибачився.

"Як громадянин я щиро вдячний вам за цю роботу. Як генеральний директор "Укрпошти" — прошу вибачення від свого імені та від імені команди".

Водночас Смілянський пройшовся по хейтерах, зазначивши, що є велика різниця, "коли йому писала мама доньок, якій це болить, і коли пише черговий борець за все хороше проти всього поганого з анонімним ніком і купою відвертих фото дівчат у себе в профілі".

Він згоден з тим, що люди втомилися від війни, що виражається у крайньому ступені емоційного виснаження, яке виливається в агресію в соцмережах. Однак Смілянський хоч і розуміє це, але приймати і терпіти подібне не збирається.

"Безпідставні звинувачення, публічні образи і перманентний sold out квитків на всі шакалячі експреси — це не те суспільство, яким ми є або прагнемо стати. І такі заходи не призведуть ні до чогось конструктивного, ні до зміни моєї поведінки або моїх рішень", — заявив він.

Реакція користувачів

Під публікацією Смілянського знову розгорілася жвава дискусія, і чимало коментаторів дійшли висновку, що його пост хоч і пояснює ситуацію, проте має вигляд не вибачення, а способу вкотре підколоти тих, кому не подобається те, що відбувається навколо УП.

"Це ж треба так вибачитися, що в кожному реченні — шпилька. Whataboutтизм у всій красі. І це хтось писав! От просто цікаво, хтось скаже очільнику державної компанії, що так не можна", "як "вибачитися" і звинуватити всіх, окрім справді винних — майстер-клас в одному дописі", "Співпраця з брендами — це завжди на рівні керівництва і завжди про репутацію. Якщо співпраця з брендами йде без вашого відома, то це про процеси на Укрпошті, про які вже тисячу разів вам писали багато хто", "Йому про порушення Закону про рекламу, а він знову про шакалячий експрес. Можна було визнати у двох реченнях свої помилки і все. А далі зробити пост про те, як Укрпошта збирається оновлювати і приводити до тями бізнес-процеси. Найміть свідомого піар-менеджера. Вони знають, як вийти із зашквару", — пишуть під постом.

Нагадаємо, 6 лютого акціонерне товариство "Укрпошта" спільно з брендом одягу та білизни Rikky Hype оголосили в соцмережах про запуск колаборації "Пошта любові" до Дня святого Валентина. Фотографія школярки в короткій спідниці біля дошки викликала шквал критики.

Це — не перший скандал навколо компанії та її керівника. За кілька днів до цього Ігор Смілянський грубо відповів користувачці, яка розкритикувала доцільність зміни логотипу "Укрпошти" з огляду на загальний стан поштових відділень та рівень сервісу.

На ідею підняти зарплату замість ребрендингу АТ "Укрпошта" Смілянський відповів, що листоноші отримують премії за кожну надану послугу.