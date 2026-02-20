Смілянський показав туалетний йоржик у вигляді нардепа Гончаренка і поскаржився на нього в НАБУ

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський подав заяву в НАБУ на народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка з проханням перевірити діяльність і фінансування мережі "Гончаренко центрів".

Це стало "симетричною відповіддю" Смілянського на подані раніше Олексієм Гончаренком заяви до правоохоронних органів на нього і Тимофія Милованова, керівника Київської школи економіки, про що він повідомив у соцмережах.

"Гончаренко подав у НАБУ, СБУ та Генеральну прокуратуру заяви на мене і Тимофія Милованова. Мовляв, ми створили злочинну групу для розкрадання донатів", — уточнив він.

Йдеться про списання по одній гривні з кожної посилки "Укрпошти", що йдуть, за твердженням керівництва поштового оператора, на донати для ЗСУ.

"Тут, загалом-то, діаметрально інша історія, яку ми вже неодноразово доводили на папері. Ми не розікрали — ми в Укрпошті зібрали і передали. У ЗСУ. На будівництво бомбосховищ для шкіл. На підтримку лікарень і притулків для тварин. Понад 110 мільйонів гривень. Розумію: судять по собі, і коли хтось збирає виключно на свої центри, йому прикро, що ми нічого не занесли йому "на розвиток". Але таке вже буремне життя", — пише автор.

Смілянський говорить про "Гончаренко центри", всеукраїнську мережу безоплатних освітньо-культурних і волонтерських просторів, засновану нардепом Олексієм Гончаренком. Він підозрює, що це — прихована політична реклама.

"Як американський юрист відповідально заявляю, що в США Гончаренко вже давно б присів за приховану політичну рекламу. Бо, якщо вірити декларації, утримувати понад 40 "Гончаренко центрів" він не може. А вони працюють. І коштують понад 3 мільйони гривень щомісяця", — пише гендиректор "Укрпошти".

За його словами, гроші на їхню діяльність заходять від спонсорів і бізнесів:

"І це не що інше, як політичний хабар — для залучення виборців через вивчення танців на пілоні чи англійської мови. Кому ці виборці мають бути вдячні на наступних виборах? Правильно. Тому чиє ім'я є в назві центру, до фінансування яких він не має жодного стосунку. Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само, як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками. По-моєму, спонсорська діяльність тестя з "Газпрому" мала б уже закінчитися. Але, схоже, ні".

Крім того, Смілянський показав йоржик у формі Гончаренка.

"У мене з'явився ексклюзивний йоржик "Олексій Гончаренко". Щоб позначити рівень його боротьби з корупцією... На йоржі вже десятки замовлень за донати. Думаю, як це організувати, бо поки що він у мене один. А просять представити його в наших відділеннях, щоб був і туалетний папір, і йоржик "Олексій Гончаренко". Так би мовити, комплект — "санітар лісу української політики"", — іронізує він.

Фото: Facebook / Ігор Смілянський

Під кінець свого посту керівник поштового оператора порадив Гончаренку "обирати собі ворогів по силах".

Публікація Смілянського викликала суперечливі відгуки в мережі. Одні радили йому більше часу приділяти своїм прямим обов'язкам, інші хвалили за "адекватну відповідь".

Реакція Олексія Гончаренка

Народний депутат Олексій Гончаренко, який нещодавно опублікував текст запиту до Державної аудиторської служби з проханням перевірити використання благодійних внесків благодійним фондом "Київська школа економіки", отриманих від громадян через "Укрпошту", досить жорстко відреагував на пост Смілянського, де той пише, що донати йшли на ЗСУ.

"Але тоді навіщо для цього потрібна прокладка у вигляді благодійного фонду КШЕ? Я розумію навіщо. Але ви скажіть: навіщо потрібен посередник у вигляді благодійного фонду Милованова, щоб підтримувати ЗСУ? Хіба в нас немає можливості донатити напряму? Не треба тут зараз робити з людей ідіотів. Тому звітуйте і показуйте, куди пішли гроші. Умніки фінансові", — ідеться в публікації.

Співпраця "Укрпошти" та KSE Foundation: що відомо

У березні 2022 року "Укрпошта" оголосила про розширення своєї гуманітарної місії. Оскільки поштовий оператор, акціонером якого є уряд в особі Міністерства інфраструктури України, не може самостійно займатися благодійною діяльністю, "Укрпошта" заручилася підтримкою KSE Foundation щодо благодійних та соціальних ініціатив на допомогу державі та українцям.

"Компанія збиратиме кошти на допомогу ЗСУ, доставку гуманітарних вантажів, відновлення зруйнованої освітньої інфраструктури, особливо в селах (винятково навчальні заклади), ремонт поштових відділень і допомогу притулкам для тварин", — йшлося в заяві УП.

Благодійниками можуть бути як міжнародні партнери, зокрема, пошти інших країн, так і фізособи, які зможуть долучатися у вигляді простих донатів на онлайн майданчиках компанії.

"Усі пожертви акумулюватимуться на рахунках KSE Foundation і розподілятимуться відповідно до актуальних потреб і визначених напрямів допомоги", — запевнили в компанії.

Упродовж подальшого часу "Укрпошта" неодноразово звітувала про зібрані та витрачені кошти в рамках благодійного збору.

3 січня минулого року нардепка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна писала про те, що "Укрпошта" під час оплати послуг із доставки посилок додатково стягує 1 гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до Благодійного фонду "Київська школа економіки". За її словами, відмовитися від цієї опції неможливо, оскільки стягнення внесено в програмне забезпечення "Укрпошти".

Южаніна нагадала, що засновником цього благодійного фонду є "Київська школа економіки" Тимофія Милованова, який одночасно є головою правління цього благодійного фонду.

"Саме цей Милованов Тимофій — міністр економіки першого уряду Зеленського. Саме цей Милованов Тимофій — чинний позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака. І ця схема принесе благодійному фонду Милованова щонайменше 50 мільйонів гривень на рік (кількість прийнятих посилок "Укрпоштою" у 2023 році)", — стверджувала нардепка.

Зазначимо, що Тимофій Милованов поки що ніяк не коментував слова і дії Гончаренка, однак у себе на Facebook поділився постом Смілянського з йоржиком.

11 лютого Милованов заступився за гендиректора "Укрпошти" після того, як той потрапив у скандали з ребрендингом підприємства та образами користувачів у соцмережах. Він порівняв Смілянського з ООН і закликав судити його за результатами роботи ввіреного йому підприємства, а не хейтити в соцмережах.

"Я ось на х** посилаю голову ТСК, який мене запрошує на допит, і нікому в голову не приходить мене хейтити. Жодна з рад директорів через це не турбується. Ніхто зі студентів не обурюється", — написав, серед іншого, Милованов.

Ці слова розлютили нардепа Гончаренка, який у різкій формі відповів йому, заявивши, що той "буде посилати своїх дружків, а народних депутатів треба поважати". Зазначимо, що він очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану.

Скандал із ребрендингом "Укрпошти" — що відомо

2 лютого стало відомо, що "Укрпошта" під час війни замовила новий брендбук та айдентику за понад 639 тисяч гривень, незважаючи на, ймовірні, збитки в сотні мільйонів. Це викликало обурення в мережі, адже в роботі компанії існує чимало інших важливих проблем.

Згодом Смілянський потрапив у скандал після того, як дозволив собі різкі коментарі у відповідь на критику під публікацією про зміну логотипу поштового оператора. Зокрема, він назвав одну з користувачок "повією", зазначивши, що має стільки ж доказів, скільки й вона.

Пізніше він відповів на ідею підняти зарплати співробітникам замість ребрендингу.