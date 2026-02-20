Смелянский показал туалетный ершик в виде нардепа Гончаренко и пожаловался на него в НАБУ

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский подал заявление в НАБУ на народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко с просьбой проверить деятельность и финансирование сети "Гончаренко центров".

Это стало "симметричным ответом" Смелянского на поданные ранее Алексеем Гончаренко заявления в правоохранительные органы на него и Тимофея Милованова, руководителя Киевской школы экономики, о чем он сообщил в соцсетях.

"Гончаренко подал в НАБУ, СБУ и Генеральную прокуратуру заявления на меня и Тимофея Милованова. Мол, мы создали преступную группу для хищения донатов", — уточнил он.

Речь идет о списании по одной гривне с каждой посылки "Укрпошты", которые идут, по утверждению руководства почтового оператора, на донаты для ВСУ.

"Здесь, в общем-то, диаметрально другая история, которую мы уже неоднократно доказывали на бумаге. Мы не разворовали — мы в Укрпоште собрали и передали. В ВСУ. На строительство бомбоубежищ для школ. В поддержку больниц и приютов для животных. Более 110 миллионов гривен. Понимаю: судят по себе, и когда кто-то собирает исключительно на свои центры, ему досадно, что мы ничего не занесли ему "на развитие". Но такова уж бурная жизнь", — пишет автор.

Смелянский говорит о "Гончаренко центрах", всеукраинской сети бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанной нардепом Алексеем Гончаренко. Он подозревает, что это — скрытая политическая реклама.

"Как американский юрист ответственно заявляю, что в США Гончаренко уже давно бы присел за скрытую политическую рекламу. Ибо, если верить декларации, содержать более 40 "Гончаренко центров" он не может. А они работают. И стоят более 3 миллионов гривен ежемесячно", — пишет гендиректор "Укрпошты".

По его словам, деньги на их деятельность заходят от спонсоров и бизнесов:

"И это не что иное, как политическая взятка — для привлечения избирателей через обучение танцам на пилоне или английскому языку. Кому эти избиратели должны быть благодарны на следующих выборах? Верно. Поэтому чье имя есть в названии центра, к финансированию которых он не имеет никакого отношения. Попросил НАБУ разложить это по полочкам. Так же, как и другие моменты, где официальные доходы не стыкуются с состоянием. По-моему, спонсорская деятельность тестя из "Газпрома" должна уже закончиться. Но, похоже, нет".

Кроме того, Смелянский показал ершик в форме Гончаренко.

"У меня появился эксклюзивный ершик "Алексей Гончаренко". Чтобы обозначить уровень его борьбы с коррупцией… На ерши уже десятки заказов за донаты. Думаю, как это организовать, потому что пока он у меня один. А просят представить его в наших отделениях, чтобы была и туалетная бумага, и ершик "Алексей Гончаренко". Так сказать, комплект — "санитар леса украинской политики"", — иронизирует он.

Фото: Facebook / Игор Смелянский

Под конец своего поста руководитель почтового оператора посоветовал Гончаренко "выбирать себе врагов по силам".

Публикация Смелянского вызвала противоречивые отзывы в сети. Одни советовали ему больше времени уделять своим прямым обязанностям, другие хвалили за "адекватный ответ".

Реакция Алексея Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко, который недавно опубликовал текст запроса в Государственную аудиторскую службу с просьбой проверить использование благотворительных взносов благотворительным фондом "Киевская школа экономики", полученных от граждан через "Укрпошту", довольно жестко отреагировал на пост Смелянского, где тот пишет, что донаты шли на ВСУ.

"Но тогда зачем для этого нужна прокладка в виде благотворительного фонда КШЭ? Я понимаю зачем. Но вы скажите: зачем нужен посредник в виде благотворительного фонда Милованова, чтобы поддерживать ВСУ? Разве у нас нет возможности донатить напрямую? Не надо здесь сейчас делать из людей идиотов. Поэтому отчитывайтесь и показывайте, куда ушли деньги. Умники финансовые", — говорится в публикации.

Сотрудничество "Укрпошты" и KSE Foundation: что известно

В марте 2022 года "Укрпошта" объявила о расширении своей гуманитарной миссии. Поскольку почтовый оператор, акционером которого является правительство в лице Министерства инфраструктуры Украины, не может самостоятельно заниматься благотворительной деятельностью, Укрпочта заручилась поддержкой KSE Foundation по благотворительным и социальным инициативам в помощь государству и украинцам.

"Компания будет собирать средства в помощь ВСУ, доставку гуманитарных грузов, восстановление разрушенной образовательной инфраструктуры, особенно в селах (исключительно учебные заведения), ремонт почтовых отделений и помощь приютам для животных", – говорилось в заявлении УП.

Благотворителями могут быть как международные партнеры, в частности, почты других стран, так и физлица, которые смогут приобщаться в виде простых донатов на онлайн площадках компании.

"Все пожертвования будут аккумулироваться на счетах KSE Foundation и распределяться в соответствии с актуальными потребностями и определенными направлениями помощи", — заверили в компании.

На протяжении дальнейшего времени "Укрпошта" не раз отчитывалась о собранных и потраченных средствах в рамках благотворительного сбора.

3 января прошлого года нардеп от "Европейской Солидарности" Нина Южанина писала о том, что "Укрпошта" при оплате услуг по доставке посылок дополнительно взимает 1 гривну как благотворительный взнос на нужды ВСУ в Благотворительный фонд "Киевская школа экономики". По ее словам, отказаться от этой опции невозможно, поскольку взыскание внесено в программное обеспечение "Укрпошты".

Южанина напомнила, что учредителем этого благотворительного фонда является "Киевская школа экономики" Тимофея Милованова, который одновременно является председателем правления этого благотворительного фонда.

"Именно этот Милованов Тимофей — министр экономики первого правительства Зеленского. Именно этот Милованов Тимофей — действующий внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака. И эта схема принесет благотворительному фонду Милованова не менее 50 миллионов гривен в год (количество принятых посылок "Укрпочтой" в 2023 году)", — утверждала нардеп.

Отметим, что Тимофей Милованов пока никак не комментировал слова и действия Гончаренко, однако у себя на Facebook поделился постом Смелянского с йоршиком.

11 февраля Милованов заступился за гендиректора "Укрпошты" после того, как тот попал в скандалы с ребрендингом предприятия и оскорблениями пользователей в соцсетях. Он сравнил Смелянского с ООН и призвал судить его по результатам работы вверенного ему предприятия, а не хейтить в соцсетях.

"Я вот на х** посылаю главу ВСК, который меня приглашает на допрос, и никому в голову не приходит меня хейтить. Ни один из советов директоров из-за этого не беспокоится. Никто из студентов не возмущается", — написал, среди прочего, Милованов.

Эти слова разозлили нардепа Гончаренко, который в резкой форме ответил ему, заявив, что тот "будет посылать своих дружков, а народных депутатов надо уважать". Отметим, что он возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения.

Скандал с ребрендингом "Укрпошты" — что известно

2 февраля стало известно, что "Укрпошта" во время войны заказала новый брендбук и айдентику за более 639 тысяч гривен, несмотря на, вероятные, убытки в сотни миллионов. Это вызвало возмущение в сети, ведь в работе компании существует немало других важных проблем.

Впоследствии Смелянский попал в скандал после того, как позволил себе резкие комментарии в ответ на критику под публикацией об изменении логотипа почтового оператора. В частности, он назвал одну из пользовательниц "проституткой", отметив, что имеет столько же доказательств, сколько и она.

Позже он ответил на идею поднять зарплаты сотрудникам вместо ребрендинга.