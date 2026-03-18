Нацбанк оштрафовал "Укрпошту" на 255 тысяч гривен: в чем причина

"Укрпошта" не предоставила Национальному банку Украины запрашиваемые документы в установленные сроки, за что ей придется поплатиться в прямом смысле слова.

НБУ наложил на почтового оператора штраф в размере 255 тысяч гривен, сообщается на странице финучреждения.

Такое решение на днях принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры Нацбанка.

"Нарушение требований Закона Украины "О платежных услугах" Национальный банк установил по результатам осуществления безвыездного надзора за деятельностью АО "Укрпошта", — уточнили в банке.

На уплату штрафа компании выделили пять рабочих дней с момента получения соответствующего решения НБУ.

Гендиректор Игорь Смелянский "Укрпошты" пока никак не комментировал ситуацию.

В сентябре прошлого года ряд СМИ распространил новости о якобы угрозе дефолта компании, ссылаясь на данные из бюджета. В то же время в тех же документах отмечалось, что Национальный банк Украины рассматривал вопрос закрытия PINbank, вместо передачи его "Укрпоште" для решения проблемы финансовой инклюзии.

Смелянский опроверг эту информацию. Он пояснил, что источником слухов стало письмо главы НБУ Андрея Пышного, где говорилось о рисках для финансовой системы Украины, среди которых — докапитализация "Укрпочты".

При этом, по словам руководителя компании, даже в случае необходимости речь шла бы о 826 млн грн (меньше чем $20 млн или 800 млн грн), что не могло бы пошатнуть финансовую стабильность государства.

По информации РБК-Украина, 25 февраля 2026 года стало известно, что "Укрпошта" продолжает добиваться банковской лицензии. Проблема в том, что НБУ уже признал PINbank неплатежеспособным – именно тот банк, на котором строились планы.

Напомним, генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский подал заявление в НАБУ на народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко с просьбой проверить деятельность и финансирование сети "Гончаренко центров".

Также сообщалось, что "Укрпошта" анонсировала открытие минимум 1000 партнерских точек по Украине, где можно будет забрать посылки.