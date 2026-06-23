Нацбанк признал главу "Укрпошты" Смилянского профнепригодным

Национальный банк Украины принял решение о том, что генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности.

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры, говорится в пресс-релизе НБУ.

Нацбанк приступил к оценке соответствия главы "Укрпочты" требованиям по профессиональной пригодности по результатам наблюдательных действий НБУ относительно деятельности компании в 2023–2026 годах.

"За этот период регулятор несколько раз применял к АО "Укрпошта" меры воздействия (письменные предостережения и штрафы) в связи с нарушениями в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системе управления рисками и внутреннего контроля", — говорится в сообщении.

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В финучреждении заявили, что по результатам собеседования и имеющихся материалов квалификационная комиссия НБУ нашла основания, чтобы признать Смилянского как не отвечающего требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг.

В частности, в НБУ отметили, что у руководителя "Укрпошты" "нет достаточного уровня знаний требований законодательства, понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, в объеме, необходимом для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей".

Теперь на основании решения Нацбанка почтовый оператор обязан заменить гендиректора.

"В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО "Укрпошта" должен отстранить Игоря Смилянского от руководства АО "Укрпошта", а в течение двух месяцев – назначить нового руководителя, который отвечает требованиям профессиональной пригодности", — отметили в руководстве банка.

На момент написания материала Смилянский еще не комментировал решение НБУ.

"Укрпошта" и НБУ: непростая история

В июне прошлого года ряд СМИ распространилb новости о якобы угрозе дефолта компании, ссылаясь на данные из бюджета. Глава "Укрпошты" опровергал эту информацию. Он пояснил, что источником слухов стало письмо главы НБУ Андрея Пышного, где говорилось о рисках для финансовой системы Украины, среди которых — докапитализация "Укрпошты".

При этом, по словам руководителя компании, даже в случае необходимости речь шла бы о 826 млн грн (меньше чем $20 млн или 800 млн грн), что не могло бы пошатнуть финансовую стабильность государства.

Смилянский подчеркнул, что на 1 июня 2025 года капитал "Укрпошты" составлял более 4 млрд грн. После изменения методики расчета, введенной НБУ, показатель формально снизился до минус 600 млн грн. Однако до 1 января 2026 года у компании есть время, чтобы адаптироваться к новым правилам без использования средств из государственного бюджета.

В мае этого года Игорь Смелянский заявил об открытом конфликте с главой Национального банка Украины Андреем Пышным и фактически обвинил руководство Нацбанка в создании препятствий для работы "Укрпошты" во время войны.

Он считает, что руководство НБУ не понимает реалий жизни и работы на прифронтовых территориях, а также раскритиковал регуляторную политику Нацбанка, заявив, что решения принимаются людьми, которые не видят реальной ситуации в регионах.

Напомним, Нацбанк оштрафовал "Укрпошту" на 255 тысяч гривен.

Также сообщалось, что "Укрпошта" попала в новый скандал из-за школьницы в рекламе.