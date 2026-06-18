₴830 тысяч в месяц: Смилянский назвал "козлами" украинцев, критикующих его зарплату

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский трижды употребил слово "козлы" в публичном интервью, при этом один раз этим словом он обозвал часть украинцев. Топ-менеджер раскритиковал людей, которые негативно относятся к его высокой зарплате, и упрекнул их в том, что зато он платит большие налоги и приносит пользу армии. Какие вопросы вызвали эмоциональную реакцию директора компании, принадлежащей государству и Министерству инфраструктуры?

В течение 10 лет, занимая должность генерального директора "Укрпочты", Смилянский получает 836 000 грн в месяц, как стало известно в ходе интервью на YouTube-канале "Апостроф". При этом чиновник затронул вопрос о ключевых показателях эффективности, которые ему выставляет государство как работодатель, и сообщил, что в 2025 году компания получила 500 млн грн операционной прибыли. Далее он раскритиковал украинцев, у которых есть замечания по поводу его зарплаты и работы, как слышно на видео.

Ведущий поинтересовался у Смилянского, получают ли все сотрудники "Укрпочты" такую же "космическую" зарплату, как у генерального директора. В ответ топ-менеджер пояснил, что украинцы хотят качественного почтового сервиса, но не готовы за это платить.Между тем в государственном секторе менеджерам и специалистам работать сложнее, чем в частном: большая ответственность и большее "внимание" со стороны СБУ, ГБР, НАБУ и т. д. Между тем лично Смилянский получил три высших образования, взял и выплатил кредит в размере 200 тыс. долл., и теперь не считает, что он кому-то "должен" за свою высокую зарплату.

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"Эти козлы, которые кричат о моей зарплате, — так вот, они платят меньше налогов. От них Вооруженным силам пользы в десятки раз меньше, чем от меня. Я говорю: "Давайте сразу поговорим о налогах". Что, вы любите Украину бесплатно? Давайте любите Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы и поговорим о любви", — сказал Смилянский.

Отметим, что во время интервью "Апострофу" Смилянский не раз упоминал "козлов". Помимо своих собственных высказываний об украинцах, он вкладывал это слово в уста других гипотетических собеседников, с которыми вел воображаемый дистанционный диалог. Например, это слово могли использовать представители общественности в связи с предоставлением государственных субсидий "Укрпочте".

"Вот козлы, живут за счёт государственного бюджета, за счёт наших налогов", — такие слова Смилянский приписал общественным активистам.

Кроме того, люди могли высказаться таким же образом по поводу сломанных кондиционеров.

"Вот козлы, купили какую-то дешевую х***ю, и я теперь мерзну", — должны были бы сказать украинцы, по мнению Смилянского.

Фразы с "козлами" можно уловить в полуторачасовом интервью, в котором, помимо прочего, речь шла также о более серьёзных вещах: о финансовом состоянии и аудите "Укрпочты", о работе почтальонок на прифронтовых территориях, о возможной "экспансии за границу".

Скандалы со Смилянским — см. высказывания о "козлах" на отметках времени 17:21, 23:59, 37:57

Скандалы вокруг Смилянского — подробности

Отметим, что "Фокус" писал о других скандалах с участием Смилянского, которые становились достоянием общественности. Например, в мае топ-чиновник "Укрпочты" поссорился с главой НБУ Андреем Пишным, который не полностью поддерживает идею превращения почты в банк. Еще один скандал произошел в феврале 2026 года: Смилянский раскритиковал людей, которым не понравился новый логотип государственной компании.

Напоминаем, что директор "Укрпочты" Игорь Смилянский ответил на замечания граждан, которые говорили о том, что следует повысить зарплаты почтальоншам, а не тратить деньги на ребрендинг.