₴830 тисяч на місяць: Смілянський обізвав "козлами" українців, які критикують його зарплату

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський тричі використав слово "козли" у публічному інтерв'ю, при цьому один раз цим словом він обізвав частину українців. Топменеджер розкритикував людей, які негативно ставляться до його високої зарплати, і дорікнув, що натомість він платить великі податки й приносить користь армії. Які питання викликали емоційну реакцію директора компанії, яка належить державі та Міністерству інфраструктури?

Протягом 10 років, перебуваючи на посаді генерального директора "Укрпошти", Смілянський отримує 836 000 грн на місяць, пролунало під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Апостроф". При цьому посадовець зачепив питання ключових показників ефективності, які йому виставляє держава як роботодавець, та повідомив, що у 2025 році компанія отримала 500 млн грн операційного прибутку. Далі він розкритикував українців, які мають зауваження до його зарплати та роботи, чуємо на відео.

Ведучий поцікавився у Смілянського, чи усі працівники "Укрпошти" отримують таку "космічну" зарплату, як у генерального директора. У відповідь топменеджер пояснив, що українці хочуть якісного поштового сервісу, але не готові за це платити.Тим часом у державному секторі менеджерам та фахівцям працювати складніше, ніж у приватному: більша відповідальність та більший "інтерес" СБУ, ДБР, НАБУ тощо. Тим часом особисто Смілянський отримав три вищі освіти, взяв та виплатив кредит у 200 тис. дол., і тепер не вважає, що він комусь "винен" за свою високу зарплату.

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"Оті козли, які кричать про мою зарплату, так вони податків платять менше. З них користі Збройним силам менше в десятки разів, ніж я. Я говорю: "Давайте зразу про податки". Що ви любите Україну безкоштовно? Давайте любіть Україну за гроші. І давайте подивимось, хто скільки податків заплатив. От тоді ми про любов і поговоримо", — сказав Смілянський.

Зауважмо, під час інтерв'ю "Апострофу" Смілянський не один раз згадував "козлів". Окрім його власних слів щодо українців він вкладав це слово в уста іншим гіпотетичним співрозмовникам, з якими вів уявний дистанційний діалог. Наприклад, це слово могли використовувати представники громадськості щодо надання державних субсидій "Укрпошті".

"От козли з державного бюджету на наші податки живуть", — такі слова Смілянський приписав громадським активістам.

Крім того, таким же чином могли висловити люди щодо зламаних кондиціонерів.

"От козли, купили якусь дешеву хе***ю і я тепер мерзну", — мали б сказати українці, на думку Смілянського.

Фрази з "козлами" можна спіймати на півторагодинному інтерв'ю, у якому, серед іншого, ішлося також про більш серйозні речі: про фінансовий стан та аудит "Укрпошти", про роботу поштарок на прифронтових територіях, про можливу "експансію за кордон".

Скандали зі Смілянським — див. вислови про "козлів" на позначках часу 17:21, 23:59, 37:57

Скандали зі Смілянським — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші скандали зі Смілянським, які з'являлись у публічному полі. Наприклад, у травні топпосадовець "Укрпошти" посварився з главою НБУ Андрієм Пишним, які не повністю підтримує ідею перетворити пошту на банк. Ще один скандал стався у лютому 2026 року: Смілянський розкритикував людей, яким не сподобався новий логотип державної компанії.

Нагадуємо, директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відповів на закиди громадян, які говорили про підняття зарплат поштаркам замість витрачання грошей на ребрендинг.