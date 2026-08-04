Смілянський розкритикував НБУ за нові вимоги до "Укрпошти": у Нацбанку відповіли

Між генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським та Національним банком України спалахнув черговий публічний конфлікт.

Смілянський розкритикував НБУ за нову вимогу, про яку докладно розповів на своїх сторінках у соцмережах.

За його словами, з 1 серпня для "Укрпошти" починають діяти вимоги, затверджені постановою НБУ № 163 від 29.07.2022, № 103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними.

Відповідно до цього, усі постачальники фінансових послуг (банки, поштові оператори) нібито зобов’язані друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі повне ім’я платника, РНОКПП (податковий номер) та повний номер банківської картки.

"Ще б додали CVV-код і термін дії картки — і можна було б оголошувати "джекпот" для кол-центрів. Я не закликаю до цього, якщо що", — іронізує керівник УП.

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Фото: Укрпошта Фото: Укрпошта

Ці вимоги, зазначає Смілянський, ставлять "Укрпошту", як і весь ринок, перед вибором: виконати вимоги, що суперечать міжнародним стандартам, і бути оштрафованими, або не виконувати їх і почекати, який штраф буде накладено на кого, а потім прийняти рішення.

"Зверніть увагу: мова йде не про електронний обмін інформацією, який ще можна було б пояснити вимогами щодо запобігання ухиленню від податків чи відмиванню коштів. Ні. Її потрібно саме друкувати на паперовому чеку. Якщо хтось знає, як це допомагає боротися з відмиванням коштів під час оплати каналізації, — напишіть, мені теж цікаво. Ми категорично не погоджуємося з новими вимогами, але відповідно до закону мусимо їх виконати — тому обираємо варіант А", — підкреслив автор.

За його словами, компанія вже звернулася до НБУ, уряду, Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозиціями переглянути це рішення.

"Але поки рішення НБУ діє, ми зробили все, щоб максимально спростити життя нашим клієнтам. Ми вже маємо РНОКПП понад 4 мільйонів наших клієнтів — тих, хто отримував "Зимову Підтримку", енергозберігаючі лампи або отримує пенсію через "Укрпошту". Їм нічого додатково надавати не потрібно, хіба що уточнити інформацію, якщо це знадобиться. Усіх інших ми попросимо надати цей номер лише один раз. Надалі повторно робити цього не доведеться", — підкреслив Смілянський.

Реакція НБУ

У Нацбанку України спростували інформацію про необхідність вказувати у чеках вищезазначені дані про платників.

"Такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Національного банку та спотворюють встановлені ним вимоги. Поширена інформація ґрунтується на спотвореному тлумаченні окремих норм, а окремі твердження прямо суперечать їхньому змісту. Це може сформувати у громадян хибне уявлення про вимоги Національного банку та рівень захисту їхніх персональних даних", — йдеться у заяві регулятора.

У роз’ясненні НБУ зазначено, що слід розуміти різницю між платіжною інструкцією та документом, який підтверджує платіжну операцію.

При оплаті житлово-комунальних послуг:

у разі готівкового платежу квитанція містить лише ПІБ платника;

при безготівковому платежі персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

Саме тому твердження про обов’язкове зазначення в квитанції при безготівковій оплаті житлово-комунальних послуг ПІБ та податкового номера не відповідає вимогам чинного законодавства.

Також у банку спростували необхідність вказувати повний номер платіжної картки та пообіцяли провести аудит:

"У зв'язку з публічними заявами АТ "Укрпошта" Національний банк перевірить практику оформлення документів щодо платіжних операцій цим постачальником платіжних послуг на предмет відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту прав споживачів платіжних послуг".

Нагадаємо, у червні Нацбанк визнав голову "Укрпошти" Смілянського професійно непридатним. Ігор Смілянський відреагував на цю заяву, пообіцявши вжити відповідних заходів.