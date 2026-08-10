У НБУ пом"якшують валютні обмеження: на що українцям збільшать ліміти
Національний банк України запроваджує найбільший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пакет заходів щодо пом’якшення валютних обмежень.
Метою змін, які почнуть діяти вже завтра, 11 серпня, є підтримка фізичних осіб, заявили в НБУ.
Що зміниться для населення
Збільшення ліміту на придбання населенням безготівкової валюти, банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів з 50 тисяч гривень до 200 тисяч.
"Цей крок ми робимо для того, щоб українці мали ширший вибір інструментів для управління власними заощадженнями. Водночас наше завдання залишається незмінним — зберігати привабливість гривневих депозитів та ОВГЗ", — заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Збільшення ліміту на зняття населенням готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень на добу.
Ліміт на оплату товарів, послуг та роботи українців за кордоном з гривневих рахунків збільшується удвічі — зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч на місяць. У межах цієї суми дозволено здійснювати SWIFT-перекази та оплачувати оренду житла.
Можливість оплати товарів, робіт та послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок одержувача (наприклад, з використанням системи SWIFT). Для таких операцій встановлено окремий ліміт у розмірі 200 тисяч гривень на календарний місяць.
Для оплати проживання та оренди житла за кордоном з валютних рахунків діятиме окремий ліміт — 500 тисяч гривень на місяць.
"Логіка всіх цих кроків проста: поступово скасовувати обмеження там, де це дозволяє макрофінансова ситуація, і надавати людям більше свободи розпоряджатися власними коштами", — пояснив Пишний.
Окрім підтримки фізичних осіб, Нацбанк у цьому пакеті передбачив важливі зміни для юридичних осіб та фінансового сектору.
У НБУ запевнили, що таке пом’якшення не створюватиме ризиків для стабільності валютного ринку, з огляду на наявність відповідних передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу.
"Цей пакет заходів з валютної лібералізації вже враховано в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, днями у Нацбанку підрахували обсяг міжнародної допомоги Україні.
Також повідомлялося, що Смілянський розкритикував НБУ за нові вимоги до "Укрпошти".