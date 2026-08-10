У НБУ пом"якшують валютні обмеження: на що українцям збільшать ліміти

Національний банк України запроваджує найбільший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пакет заходів щодо пом’якшення валютних обмежень.

Метою змін, які почнуть діяти вже завтра, 11 серпня, є підтримка фізичних осіб, заявили в НБУ.

Що зміниться для населення

Збільшення ліміту на придбання населенням безготівкової валюти, банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів з 50 тисяч гривень до 200 тисяч.

"Цей крок ми робимо для того, щоб українці мали ширший вибір інструментів для управління власними заощадженнями. Водночас наше завдання залишається незмінним — зберігати привабливість гривневих депозитів та ОВГЗ", — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Збільшення ліміту на зняття населенням готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень на добу.

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Ліміт на оплату товарів, послуг та роботи українців за кордоном з гривневих рахунків збільшується удвічі — зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч на місяць. У межах цієї суми дозволено здійснювати SWIFT-перекази та оплачувати оренду житла.

Можливість оплати товарів, робіт та послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок одержувача (наприклад, з використанням системи SWIFT). Для таких операцій встановлено окремий ліміт у розмірі 200 тисяч гривень на календарний місяць.

Для оплати проживання та оренди житла за кордоном з валютних рахунків діятиме окремий ліміт — 500 тисяч гривень на місяць.

"Логіка всіх цих кроків проста: поступово скасовувати обмеження там, де це дозволяє макрофінансова ситуація, і надавати людям більше свободи розпоряджатися власними коштами", — пояснив Пишний.

Окрім підтримки фізичних осіб, Нацбанк у цьому пакеті передбачив важливі зміни для юридичних осіб та фінансового сектору.

У НБУ запевнили, що таке пом’якшення не створюватиме ризиків для стабільності валютного ринку, з огляду на наявність відповідних передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу.

"Цей пакет заходів з валютної лібералізації вже враховано в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, днями у Нацбанку підрахували обсяг міжнародної допомоги Україні.

Також повідомлялося, що Смілянський розкритикував НБУ за нові вимоги до "Укрпошти".