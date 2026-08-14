"Укрзалізниця" підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників: коли це відбудеться

У акціонерному товаристві "Укрзалізниця" оголосили про підвищення зарплат, яке становитиме 10–15 % на користь дефіцитних професій і стосуватиметься понад 150 000 працівників

Ці кошти будуть спрямовані насамперед тим, хто щодня ремонтує локомотиви та вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує рух поїздів, повідомив міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Днями зустрівся з залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом "Укрзалізниці", наглядовою радою та народними депутатами. Одним із перших рішень нашої команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці". Розуміємо, що для бізнесу це не просте рішення. Але залізниці потрібні ресурси на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо — на людей", — написав він.

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Наступний етап індексації вантажних тарифів заплановано на 1 січня 2027 року. Це дозволить продовжити поетапний перегляд заробітних плат у наступному році.

Калашник додав, що "Укрзалізниця" найближчим часом повідомить працівникам подробиці щодо підвищення.

"Техніку можна відремонтувати. Інфраструктуру — відновити. Але залізниця працює завдяки людям. Щодня залізничники ризикують життям, і оплату їхньої праці потрібно повернути на гідний рівень", — наголосив він.

Зазначимо, що під час війни "Укрзалізниця" зазнала значних втрат як у рухомому складі, так і серед персоналу. Лише вчора, 13 серпня, російський реактивний "Шахед" вбив двох співробітників компанії, влучивши в локомотив поїзда "Дніпро-Одеса".

Через кілька годин у тому ж регіоні ударний дрон атакував ще один тепловоз.

У березні під час атаки ворожого безпілотника на поїзд загинула 19-річна провідниця компанії.