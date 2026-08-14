"Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тысячам работников: когда это произойдет

В акционерном обществе "Укрзализныця" анонсировали повышение зарплат, которое составит 10–15% в преимущество дефицитных профессиях и будет касаться более 150 000 работников

Ресурс направят в первую очередь людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов, сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

"На днях встретился с железнодорожниками и обсудил это решение непосредственно с коллективом, руководством "Укрзализныци", наблюдательным советом и народными депутатами. Одним из первых решений нашей команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци". Понимаем, что для бизнеса это не простое решение. Но железной дороге требуется ресурс на перевозку, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей", — написал он.

Відео дня

Следующий этап индексации грузовых тарифов планируется с 1 января 2027 года. Это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат в следующем году.

Калашник добавил, что "Укрзализныця" в ближайшее время сообщит работникам детали повышения.

"Технику можно отремонтировать. Инфраструктуру — восстановить. Но железная дорога работает благодаря людям. Ежедневно железнодорожники рискуют жизнью и оплату их труда нужно возвращать на достойный уровень", — подчеркнул он.

Отметим, во время войны "Укрзализныця" понесла существенные потери и в подвижном составе, и в людях. Только вчера, 13 августа, российский реактивный "Шахед" убил двух сотрудников компании, ударив в локомотив поезда "Днепр-Одесса".

Спустя несколько часов в том же регионе ударный дрон атаковал еще один тепловоз.

В марте во время атаки вражеского БПЛА по поезду погибла 19-летняя проводница компании.