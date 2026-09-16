Рекордна сума: головний рабин України розповів, скільки грошей хасиди залишили в Умані

Моше Реувен Асман, головний рабин України, відреагував на хейт у соцмережах щодо паломників-хасидів, котрі, як завжди, приїхали до Умані на Рош га-Шана.

Він визнав, що є "сміття, є неповага до міста, є поведінка, яку не можна виправдовувати", про що пишуть у соцмережах, але водночас закликав не судити за поведінкою окремих людей про всіх паломників, котрі не просто їдуть в Україну, а й підтримують її економіку.

За його словами, цього року до Умані прибуло близько 50 тисяч гостей.

"За попередніми офіційними підрахунками міської влади, лише туристичного збору вони сплатили близько 25 мільйонів гривень — це рекордна сума, і не лише за роки війни. І це лише туристичний збір, який безпосередньо надходить до держбюджету. А тепер додайте до цього оренду квартир і готелів, транспорт, таксі, продукти, ресторани, магазини, роботу місцевих жителів, послуги на шляху до Умані та назад. Це величезний потік грошей, який за дуже короткий період залишається в українській економіці та в кишенях людей", — підкреслив рабин.

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До Умані приїхали десятки тисяч хасидів Фото: Shutterstock

Він також зазначив, що хасиди часто платять набагато більше:

"Цього року самі паломники розповідали журналістам про різке подорожчання їжі та житла. Наприклад, піца, яка раніше коштувала 5–10 доларів, продавалася вже за 25, а ціни на житло в дні Рош га-Шана злітають у десятки разів. Деякі паломники витрачають на дорогу та проживання тисячі й навіть десятки тисяч доларів. І, незважаючи на це, вони приїжджають і платять. І вони й надалі будуть так робити".

Автор допису зазначив, що на цю поїздку багато хасидів збирають гроші цілий рік, і тому його дивує, коли паломництво до Умані сприймають лише як "велику проблему та гори (сміття, — прим. ред.)".

Головний рабин України відкрито говорить про існування вже згаданих вище проблем, але наголошує, що водночас не можна ненавидіти десятки тисяч іноземців, які, незважаючи на війну, закрите небо, складні умови подорожі, небезпеку та дуже високі ціни — все одно їдуть до України".

"Вони привозять сюди свої гроші. Сплачують податки. Орендують житло. Купують їжу. Замовляють транспорт. Забезпечують заробіток тисячам людей!" — констатує він.

Тому рабин закликав усіх, хто пише злісні коментарі про паломників, "дивитися трохи ширше" і критикувати конкретні прояви поганої поведінки, а не перетворювати це на ненависть до цілого народу.

Нагадаємо, що під час Рош га-Шана в Умані значно зросли ціни на проживання.

Крім того, у місті скаржилися, що комунальним службам не вистачає ресурсів для оперативного прибирання міста від сміття, залишеного паломниками. На прибирання сміття, за попередніми даними, знадобиться до двох тижнів.