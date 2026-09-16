Рекордная сумма: главный раввин Украины рассказал, сколько денег хасиды оставили в Умани

Моше Реувен Асман главный раввин Украины, отреагировал на хейт в соцсетях в отношении паломников-хасидов, которые традиционно приехали в Умань на Рош ха-Шана.

Он признал, что есть "мусор, есть неуважение к городу, есть поведение, которое нельзя оправдывать", о чем пишут в соцсетях, но вместе с тем призвал не судить по поведению отдельных людей обо всех паломниках, которые не просто едут в Украину, но и поддерживают ее экономику.

По его словам, в этом году в Умань прибыли около 50 тысяч гостей.

"По предварительным официальным подсчетам городских властей, только туристический сбор они уплатили около 25 миллионов гривен — это рекордная сумма и не только за годы войны. И это только туристический сбор, который непосредственно поступает в госбюджет. А теперь добавьте к этому аренду квартир и гостиниц, транспорт, такси, продукты, рестораны, магазины, работу местных жителей, услуги по дороге в Умань и обратно. Это огромный поток денег, который за очень короткий период остается в украинской экономике и в карманах людей", — подчеркнул равин.

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В Умань приехали десятки тысяч хасидов Фото: Shutterstock

Он указал и на тот момент, что хасиды часто платят куда больше:

"В этом году сами паломники рассказывали журналистам о резком подорожании пищи и жилья. Например, пицца, ранее стоившая 5–10 долларов, продавалась уже за 25, а цены на жилье в дни Рош га-Шана взлетают в десятки раз. Некоторые паломники тратят на дорогу и проживание тысячи и даже десятки тысяч долларов. И, несмотря на это, они приезжают и платят. И они и дальше будут так делать".

Автор поста отметил, что на эту поездку многие хасиды собирают деньги весь год, и поэтому его удивляет, когда паломничество в Умань видят только как "большую проблему и горы (мусора, — прим. ред)".

Главный раввин Украины открыто говорит о существовании уже названных выше проблем, но подчеркивает, что вместе с тем нельзя ненавидеть десятки тысяч иностранцев, которые несмотря на войну, закрытое небо, сложную дорогу, опасность и очень высокие цены — все равно едут в Украину".

"Они привозят сюда свои деньги. Платят налоги. Арендуют жилье. Покупают еду. Заказывают транспорт. Дают заработок тысячам людей!" — констатирует он.

Поэтому раввин призвал всех, кто пишет злые комментарии о паломниках, "смотреть немного шире" и критиковать конкретное плохое поведение, а не превращать это в ненависть к целому народу.

Напомним, во время Рош ха-Шана в Умани значительно выросли цены на проживание.

Кроме того, в городе жаловались, что коммунальным службам не хватает ресурсов для оперативной уборки города от мусора, оставленного паломниками. На уборку мусора, по предварительным данным, уйдет до двух недель.