Умань утопает в мусоре: коммунальщикам не хватает ресурсов для уборки после хасидов (фото)

В Умани завершается трёхдневное празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана. Коммунальным службам не хватает ресурсов для оперативной уборки города от мусора, оставленного паломниками.

Коммунальные службы Умани работают практически без перерывов, однако задействованных ресурсов не хватает для оперативной очистки жилых кварталов города от огромных куч мусора, которые оставляют после себя хасиды. Об этом сообщает "Новости.LIVE".

Отмечается, что паломники, прибывшие в город на празднование Нового года, создали значительную дополнительную нагрузку на систему жизнеобеспечения городской инфраструктуры.

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Горожане возмущаются загрязнением прилегающих общественных зон. Прямо во дворах жилых домов образовались стихийные свалки, ведь в переполненных мусорных контейнерах не хватает места. Ситуацию усугубляет то, что машины коммунальных служб часто не могут добраться до скоплений мусора из-за высокой плотности толпы на центральных улицах.

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Также сообщалось, что в местах наибольшего скопления людей дежурят бригады экстренной помощи. Медики находятся непосредственно рядом с паломниками, но инцидентов пока не зафиксировано.

Напомним, на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло около 50 тысяч хасидов.

Наряду с представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии их охраняют 16 израильских полицейских.

Поскольку в этот период спрос на жилье растет, а мест для ночлега не хватает, спальное место в комнате может стоить около 2000 долларов с человека.