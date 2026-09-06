Израильские полицейские уже в Умани: будут охранять хасидов на Рош а-Шана (фото)

Израильские полицейские прибыли в Умань для усиления охраны правопорядка во время Рош а-Шана. Ожидается, что на празднование Нового года к могиле основателя брацлавского хасидизма раввина Нахмана прибудут до 45 тысяч паломников.

В Умань уже прибыли израильские полицейские, которые совместно с украинскими правоохранителями будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов во время празднования иудейского Нового года. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

В ходе координационного совещания полицейские согласовали совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.

Полицейские из Израиля прибыли в Умань Фото: Нацполиция

В настоящее время израильские правоохранители совместно с украинскими полицейскими, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии проводят разъяснительную работу среди паломников в ходе совместного патрулирования.

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Правоохранители будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана Фото: Нацполиция

Отмечается, что иностранные правоохранители останутся в городе до окончания Рош а-Шана, который продлится с вечера 11 по 13 сентября. С наступлением праздника по еврейскому календарю начнется 5787 год.

Представители Национальной полиции Украины на улицах Умани Фото: Нацполиция

Представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман ранее сообщил израильскому "Первому радио", что в Умань отправится делегация из 16 полицейских.

Официальный представитель министерства внутренней безопасности ожидает, что в 2026 году на праздник прибудет столько же хасидов, сколько и в прошлом году, то есть не менее 45 тысяч человек.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов, планировавших паломничество в Умань на Рош га-Шана, учесть невозможность обеспечить полноценную безопасность из-за российской агрессии.

В прошлом году, как писал Фокус, стоимость аренды комнаты в Умани на восемь человек достигала более 70 тысяч гривен в сутки.