"Езжайте на свой страх и риск": МИД обратилось к хасидам по поводу паломничества в Умань

Министерство иностранных дел Украины призвало паломников-хасидов, планирующих паломничество в Умань на Рош га-Шана, учесть, что в связи с продолжающейся российской агрессией невозможно гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что полномасштабная война, массированные ракетные обстрелы украинских городов, атаки на гражданскую и транспортную инфраструктуру, а также российский террор, диверсии и провокации представляют реальную угрозу жизни и безопасности людей.

В МИД отметили, что тем, кто все же решит приехать в Умань, необходимо учитывать действие военного положения. Он предусматривает ограничение свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет массовых мероприятий и возможность применения принудительных мер в отношении лиц, нарушающих установленные правила.

Відео дня

Кроме того, в министерстве обратили внимание на перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные задержки из-за обстрелов транспортной инфраструктуры. Кроме того, в Умани, по данным МИД, нет достаточного количества убежищ для паломников, а также медицинского персонала и медицинских учреждений для их обслуживания.

В случае необходимости МИД рекомендует обращаться за дополнительной информацией в Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Государственную пограничную службу, Государственную таможенную службу, ГСЧС, Черкасскую областную государственную администрацию и Уманский городской совет. Паломникам, которые прибудут в Умань, также рекомендуется ознакомиться с правилами уплаты туристического сбора.

Что такое Рош ха-Шана и почему хасиды едут в Умань

Рош га-Шана — это иудейский Новый год, один из важнейших праздников в иудаизме. Ежегодно на его празднование в Умань приезжают десятки тысяч брацлавских хасидов, чтобы помолиться у могилы духовного лидера раввина Нахмана, похороненного в этом городе. По его завещанию последователи стремятся посещать это место именно во время Рош га-Шана.

Напомним, что в прошлом году на Рош га-Шана в Умань прибыли десятки тысяч брацлавских хасидов. По данным благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань", ожидалось около 45 тысяч паломников, а накануне праздника в город уже прибыли 30 тысяч паломников, еще 12 тысяч находились в пути. В период паломничества в Умани существенно выросли цены на жилье, продукты и сувениры.

Кроме того, в прошлом году по дороге в Умань на празднование Рош га-Шана пассажирский автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев — Одесса недалеко от Одессы. По информации полиции, в результате аварии никто не пострадал, однако автобус получил механические повреждения.