Цены в Умани на Рош ха-Шана: сколько платят хасиды за воду, жилье и сувениры

В Умань уже приехали 30 тысяч паломников, еще 12 тысяч — в пути. На праздновании иудейского нового года цены на жилье и продукты существенно выросли.

В канун Рош ха-Шана, как сообщает "Суспільне", в Умань прибыли 30 тысяч хасидов. Еще 12 тысяч находятся в пути, рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая. По ее словам, паломники останавливаются в местных гостиницах и хостелах, а также активно скупаются у местных торговцев.

"Люди прилетают из разных уголков мира, и главное для них — встретиться здесь, у могилы Раби Нахмана", — отметила Ирина Рыбницкая.

Сколько стоят продукты, жилье и сувениры

По данным "Суспільного", цены на продукты и сувениры в праздничные дни существенно выросли. Бутылка воды стоит 100 грн, кипа — 420 грн, аренда комнаты на шесть человек достигает 4 тыс. грн в сутки. На рынках бананы продают по 160 грн, картофель — по 80 грн, чеснок — по 350 грн, а перец чили — по 600 грн. Популярным сувениром остаются ветряные мельницы с портретом духовного наставника, их цена составляет 2 тыс. 100 грн.

По словам пиар-директора Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Анастасии Барышниковой, всего в этом году в Умань приедет примерно 45 тысяч паломников.

Напомним, Рош ха-Шана — иудейский новый год, который в этом году будут отмечать с 22 по 24 сентября. Хасиды верят, что празднование у могилы Раби Нахмана приносит счастье и благословение.

