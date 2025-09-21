Ціни в Умані на Рош га-Шана: скільки платять хасиди за воду, житло й сувеніри

До Умані вже приїхали 30 тисяч паломників, ще 12 тисяч – у дорозі. На святкуванні юдейського нового року ціни на житло та харчі суттєво зросли.

У переддень Рош га-Шана, як повідомляє "Суспільне", до Умані прибули 30 тисяч хасидів. Ще 12 тисяч перебувають у дорозі, розповіла виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька. За її словами, паломники зупиняються у місцевих готелях та хостелах, а також активно скуповуються у місцевих торговців.

"Люди прилітають із різних куточків світу, і головне для них – зустрітися тут, біля могили Рабі Нахмана", – зазначила Ірина Рибницька.

Скільки коштують харчі, житло та сувеніри

За даними "Суспільного", ціни на продукти та сувеніри у святкові дні суттєво зросли. Пляшка води коштує 100 грн, кіпа – 420 грн, оренда кімнати на шістьох людей сягає 4 тис. грн за добу. На ринках банани продають по 160 грн, картоплю – по 80 грн, часник – по 350 грн, а перець чилі – по 600 грн. Популярним сувеніром залишаються вітрячки з портретом духовного наставника, їхня ціна становить 2 тис. 100 грн.

За словами піар-директорки Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Анастасії Баришнікової, загалом цьогоріч до Умані приїде приблизно 45 тисяч паломників.

Нагадаємо, Рош га-Шана – юдейський новий рік, який цього року відзначатимуть із 22 до 24 вересня. Хасиди вірять, що святкування біля могили Рабі Нахмана приносить щастя і благословення.

