Автобус з хасидами потрапив в аварію під Одесою: транспорт паломників зазнав ушкоджень (відео)

На трасі "Київ — Одеса" в аварію потрапив пасажирський автобус, у якому перебували паломники — хасиди, які прямували до Умані на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана.

Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу Одеси уночі 19 вересня, повідомили представники поліції в коментарі телеграм-каналу "Усі новини Одеси".

"Автобус з хасидами вже встиг потрапити у ДТП на трасі Київ-Одеса. У поліції уточнили: аварія сталася минулої ночі. Обійшлося без постраждалих, автобус лише зазнав механічних ушкоджень", — йдеться у повідомленні.

На відео, оприлюдненому в соцмережах видно понівечену передню частину автобуса, а також багато сміття та пластикових частин розкиданих довкола транспортного засобу.

Наразі досі невідомо, як саме трапилась аварія та хто був її винуватцем.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, ще 15 вересня понад 3 тисячі хасидів уже перебували в Умані для святкування Рош га-Шана.

Фокус також писав про те, що молоді хасиди, які прибули на святкування Рош га-Шана, на камеру висловили своє ставлення до президента РФ Володимира Путіна.