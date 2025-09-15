Рош га-Шана в Умані: понад 3 тисячі хасидів уже приїхали, очікують ще десятки тисяч (відео)

До Умані на Черкащині вже почали прибувати паломники-хасиди з усього світу для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Станом на 15 вересня у місті перебувають понад три тисячі вірян, повідомляють місцеві блогери.

За даними Суспільного, цього року очікують приблизно 50 тисяч гостей. Для забезпечення порядку в Умані встановлюють блокпости та камери відеоспостереження в районі масового перебування паломників.

Піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова пояснила, що ці заходи потрібні для контролю доступу до кварталу, де збиратимуться хасиди. За її словами, блокпости та перевірка перепусток почнуть діяти з 16 вересня.

"Добираються по-різному, залежно від країни. З Європи — через Польщу, далі своїм транспортом чи автобусами. Часто допомагають місцеві бізнеси. Найбільше прочан приїздить саме автобусами", — сказала Баришнікова.

Хасиди прибувають до Умані

Святкування Рош га-Шана триватиме два дні — з 22 до 24 вересня. Як і торік, через війну прочани прибувають до України авіасполученням із сусідніх країн. Вже від 16 вересня паломники розпочнуть сплачувати туристичний збір у міському кварталі.

Нагадаємо, щороку тисячі вірян приїздять до Умані, щоб вшанувати пам’ять рабі Нахмана та зустріти юдейський Новий рік.

