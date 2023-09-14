В Умань уже прибули 22 тисячі хасидів-паломників, — голова Черкаської ОВА

Загалом цьогоріч в Умані очікують до 30 тисяч прочан — майже стільки, як торік, коли місто попри війну відвідали 29 тисяч хасидів-паломників.

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Майже 22 тисячі паломників-хасидів прибули в Умань станом на ранок 14 вересня для святкування єврейського нового року — Рош га-Шана, яке відзначатиметься у 2023 році з 15 до 17 вересня. Про це 14 вересня повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі.

"На ранок до міста вже прибули близько 22 тисячі паломників. Переважно з Ізраїлю, США та низки європейських країн. І 14 вересня буде днем саме активного прибуття паломників", — зазначив він.

Очільник обласної адміністрації підкреслив, що ситуація в Умані стабільна та контрольована, сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Цьогоріч у місто приїхали ізраїльські поліцейські, які несуть службу в мікрорайоні паломництва разом із українськими правоохоронцями. Додатково залучено піші патрулі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Загалом цілодобове чергування здійснюється на семи постах саме в місцях масового скупчення людей.

"Як місцевих жителів, так і приїжджих закликаємо бути максимально пильними, належно реагувати на повітряні тривоги, дотримуватися правил безпеки та не піддаватися на ворожі маніпуляції. Ми з вами вже знаємо, як Росія любить плодити фейки, щоб виправдовувати свої злочинні дії, залякувати й провокувати. Рецепт протидії незмінний: зберігати холодний розум, не панікувати й довіряти лише офіційним джерелам інформації", — наголосив Табурець.

Керівник адміністрації засвідчив: паломники добре обізнані, що в України йде повноцінна жорстока війна. Але попри це, за твердженнями прочан, вони перебувають у стані війни вже не один рік, маючи на увазі насамперед хасидів із Ізраїлю.

ДСНС у своєму телеграм-каналі додала, що рятувальники та правоохоронці проводять профілактичні бесіди з хасидами, а також розмістили свій пересувний пункт, залучили тактичного пожежного робота, кінологічний розрахунок і розрахунок радіаційної та хімічної розвідки на спеціальній машині.

"Співробітники ДСНС і Нацполіції в місцях масового скупчення людей щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу. Аби ознайомити паломників із правилами пожежної безпеки, фахівці Служби порятунку роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та івритом", — зазначає ДСНС.

Проте існують і проблеми, про які говорили в ефірі телемарафону "Єдині новини". Ідеться про незначні перебої з мобільним зв’язком, які виникли в Умані. Це пов'язано з тим, що в місті одночасно перебуває велика кількість людей, які користуються мережею українських мобільних операторів. Унаслідок цього мережа не справляється з навантаженням, тож абоненти можуть мати проблеми з дзвінками й інтернетом.

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Нагадаємо, Фокус писав, що російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито запланований теракт в Умані. За їхніми словами, планує його Україна. Так окупанти готують собі алібі.

Ще на початку тижня, 11 вересня, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що 11-21 вересня в Умані діятиме особливий режим в’їзду й виїзду. У місті працюють дев’ять пропускних пунктів, а також залучені 10 піших поліційних патрулів.

Стисло про свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Святкують 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня до початку жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю.

За віруваннями юдеїв, у Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне та протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож із початком нового року починаються десять днів каяття, протягом яких віряни сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.