Рош ха-Шана в Умани: более 3 тысяч хасидов уже приехали, ожидают еще десятки тысяч (видео)

В Умань Черкасской области уже начали прибывать паломники-хасиды со всего мира для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. По состоянию на 15 сентября в городе находятся более трех тысяч верующих, сообщают местные блогеры.

По данным Общественного, в этом году ожидают около 50 тысяч гостей. Для обеспечения порядка в Умани устанавливают блокпосты и камеры видеонаблюдения в районе массового пребывания паломников.

Пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова объяснила, что эти меры нужны для контроля доступа в квартал, где будут собираться хасиды. По ее словам, блокпосты и проверка пропусков начнут действовать с 16 сентября.

"Добираются по-разному, в зависимости от страны. Из Европы — через Польшу, дальше своим транспортом или автобусами. Часто помогают местные бизнесы. Больше всего паломников приезжает именно автобусами", — сказала Барышникова.

Хасиды прибывают в Умань

Празднование Рош ха-Шана продлится два дня — с 22 по 24 сентября. Как и в прошлом году, из-за войны паломники прибывают в Украину авиасообщением из соседних стран. Уже с 16 сентября паломники начнут платить туристический сбор в городском квартале.

Напомним, ежегодно тысячи верующих приезжают в Умань, чтобы почтить память раби Нахмана и встретить иудейский Новый год.

