Рош га-Шана в Умані: юні паломники-хасиди розповіли, що думають про Путіна (відео)

В Умані Черкаської області молоді хасиди, які прибули на святкування Рош га-Шана, на камеру висловили своє ставлення до президента РФ Володимира Путіна.

Паломники-хасиди продовжують прибувати в Умань на святкування іудейського нового року Рош га-Шана. Telegram-канал "Умань новини" опублікував відео, де пара молодих гостей кричать на камеру "Путін — х**ло, Путін — пі**рас! Слава Україні!".

Як Умань готується до прийому гостей

Щороку в Умань приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу свого духовного лідера — рабина Нахмана з Брацлава. Цього року єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня. За інформацією "Суспільного", у 2025-му очікується близько 50 тисяч гостей. Наразі приїхали вже близько 20 тисяч осіб. Хасиди з 25 країн світу відзначатимуть 5775-й іудейський новий рік Рош га-Шана, який триватиме з 24 до 26 вересня.

Міська влада готується до можливих надзвичайних ситуацій у зв'язку з масштабним напливом людей. Санітарні служби посилили контроль: перевіряють воду, ґрунт, повітря і радіаційний фон, а також готують медустанови до можливих НС.

В Умані провели дезінфекцію та дератизацію на площі понад 10 000 м².

Також в Умані запустили нову систему сплати туристичного збору Вона запрацювала 15 вересня і дасть змогу отримувати прибутки до бюджету впродовж усього року, а не лише на період Рош га-Шана, як було раніше.

Що з чистотою на вулицях

У соцмережі публікують відео нібито з автобуса, який віз паломників до Умані, де видно гори сміття.

Також в Інтернеті гуляє відео засипаних побутовими відходами вулиць міста, датоване нібито 17 вересня.

Після поширення цих кадрів у мережі перший заступник мера з питань діяльності виконавчих органів Уманської міської ради Олег Ганич записав ролик, у якому спростував цю інформацію, наголосивши, що комунальні служби роблять усе, аби вулиці були чистими.

Він додав, що скандальні кадри було зроблено 2021 року, і зараз ситуація зовсім інша, а також закликав гостей із повагою ставитися до приймаючої сторони.

Ганич попередив паломників про те, що у воєнний період їхати в Умань небезпечно, і вона завжди відкрита для гостей у мирний час.

Що роблять в Умані поліцейські з Ізраїлю

Українським поліцейським в інспектуванні порядку під час заходів допомагатимуть їхні ізраїльські колеги, повідомили в поліції Черкаської області. Вони вже пройшли інструктаж, проведений заступником начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергієм Коваленком, і залишатимуться в місті до кінця святкування.

В Умань приїхали поліцейські з Ізраїлю Фото: Нацполiцiя Украiни

У місцях масового перебування паломників в Умані встановлюють блокпости та камери відеоспостереження.

На що скаржаться місцеві жителі

Як повідомляє паблік "Умань новини", мешканців мікрорайону "Нова Умань" не пускають до своїх будинків, змушуючи їх користуватися об'їзними дорогами. Вільний проїзд надано тільки паломникам.

Поліція посилається на наказ №10 Уманської районної військової адміністрації, підписаний начальником Уманського РВА Ігорем Миклащуком. Він діє з 15 по 30 вересня і передбачає обмеження для жителів Умані.

