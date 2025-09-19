Рош ха-Шана в Умани: юные паломники-хасиды рассказали, что думают о Путине (видео)

В Умани Черкасской области молодые хасиды, прибывшие на празднование Рош ха-Шана, на камеру высказали свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину.

Паломники-хасиды продолжают прибывать в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана. Telegram-канал "Умань новости" опубликовал видео, где пара молодых гостей кричат на камеру "Путин – х**ло, Путин – пи**рас! Слава Украине!".

Как Умань готовится к приему гостей

Каждый год в Умань приезжают десятки тысяч хасидов, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – раввина Нахмана из Брацлава. В этом году еврейский Новый год будет отмечаться 22 сентября. По информации "Суспільне", в 2025-м ожидается около 50 тысяч гостей. На данный момент приехали уже около 20 тысяч человек. Хасиды из 25 стран мира будут отмечать 5775-й иудейский новый год Рош ха-Шана, который продлится с 24 до 26 сентября.

Городские власти готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям в связи с масштабным наплывом людей. Санитарные службы усилили контроль: проверяют воду, грунт, воздух и радиационный фон, а также готовят медучреждения к возможным ЧС.

В Умани провели дезинфекцию и дератизацию на площади свыше 10 000 м².

Также в Умани запустили новую систему уплаты туристического сбора Она заработала 15 сентября и позволит получать прибыль в бюджет в течение всего года, а не только на период Рош ха-Шана, как было раньше.

Что с чистотой на улицах

В соцсети публикуют видео якобы из автобуса, который вез паломников в Умань, где видны горы мусора.

Также в Интернете гуляет видео усыпанных бытовыми отходами улиц города, датированное якобы 17 сентября.

После распространения этих кадров в сети первый заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Уманского городского совета Олег Ганич записал ролик, в котором опроверг эту информацию, подчеркнув, что коммунальные службы делают все, чтобы улицы были чистыми.

Он добавил, что скандальные кадры были сделаны в 2021 году, и сейчас ситуация совершенно иная, а также призвал гостей с уважением относиться к принимающей стороне.

Ганич предупредил паломников о том, что в военный период ехать в Умань небезопасно, и она всегда открыта для гостей в мирное время.

Что делают в Умани полицейские из Израиля

Украинским полицейским в инспектировании порядка во время мероприятий будут помогать их израильские коллеги, сообщили в полиции Черкасской области. Они уже прошли инструктаж, проведенный заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергеем Коваленко и будут оставаться в городе до конца празднования.

В Умань приехали полицейские из Израиля Фото: Нацполиция Украины

В местах массового пребывания паломников в Умани устанавливают блокпосты и камеры видеонаблюдения.

На что жалуются местные жители

Как сообщает паблик "Умань новости", жителей микрорайона "Новая Умань" не пускают к своим домам, заставляя их пользоваться объездными дорогами. Свободный проезд предоставлен только паломникам.

Полиция ссылается на приказ №10 Уманской районной военной администрации, подписанный начальником Уманского РВА Игорем Миклащуком. Он действует с 15 по 30 сентября и предусматривает ограничения для жителей Умани.

