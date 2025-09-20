Автобус с хасидами попал в аварию под Одессой: транспорт паломников получил повреждения (видео)

На трассе "Киев — Одесса" в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились паломники — хасиды, направлявшиеся в Умань на празднование еврейского Нового года — Рош ха-Шана.

Related video

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи Одессы ночью 19 сентября, сообщили представители полиции в комментарии телеграмм-каналу "Все новости Одессы".

"Автобус с хасидами уже успел попасть в ДТП на трассе Киев-Одесса. В полиции уточнили: авария произошла прошлой ночью. Обошлось без пострадавших, автобус только получил механические повреждения", — говорится в сообщении.

На видео, обнародованном в соцсетях видно изуродованную переднюю часть автобуса, а также много мусора и пластиковых частей разбросанных вокруг транспортного средства.

До сих пор неизвестно, как именно случилась авария и кто был ее виновником.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации материала не было.

Напомним, еще 15 сентября более 3 тысяч хасидов уже находились в Умани для празднования Рош ха-Шана.

Фокус также писал о том, что молодые хасиды, прибывшие на празднование Рош ха-Шана, на камеру высказали свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину.