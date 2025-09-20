72 тисячі за ніч: хасиди-паломники епічно підштовхнули ціни на житло в Умані

До Умані продовжують прибувати хасиди на святкування Рош га-Шана – юдейського Нового року. Цьогоріч свято припадає на 22-24 вересня, проте ціни у місцевих готелях вже злетіли просто дивовижно.

Одна ніч у номері з вісьмома ліжками в Умані коштує 72 тисячі гривень, повідомляють місцеві Telegram-пабліки та публікують відповідні скріншоти з розцінками. Причому 72 тисячі – це вже ціна з 20-відсотковою знижкою (адже спочатку була вказана вартість 90 тисяч гривень).

Ціни в Умані наприкінці вересня дійсно вражають (скріншот) Фото: Telegram

Причиною таких цінових стрибків називають якраз масовий приїзд хасидів на святкування Рош га-Шана.

Раніше Фокус повідомляв, що автобус з хасидами потрапив в аварію під Одесою. Інцидент стався уночі на трасі Київ-Одеса. Як згодом уточнили у місцевій поліції, механічних ушкоджень зазнав лише автобус, а самі паломники не постраждали.

Ще стало відомо, що юні паломники-хасиди думають про Путіна. На ролику, оприлюдненому у місцевих Telegram-ресурсах, двоє молодих паломників дали вичерпну характеристику очільнику держави-агресора.

Також нагадаємо, що ще станом на 15 вересня до Умані вже приїхали понад 3 тисячі хасидів. Загалом цьогоріч там очікують приблизно 50 тисяч гостей. Для забезпечення порядку в Умані встановили блокпости та камери відеоспостереження в районі масового перебування паломників.

Зауважимо, що навіть у перший рік повномасштабної війни з Росією до Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 23 тисячі паломників.