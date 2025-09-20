72 тысячи за ночь: хасиды-паломники эпично подтолкнули цены на жилье в Умани

В Умань продолжают прибывать хасиды на празднование Рош ха-Шана — иудейского Нового года. В этом году праздник приходится на 22-24 сентября, однако цены в местных гостиницах уже взлетели просто поразительно.

Одна ночь в номере с восемью кроватями в Умани стоит 72 тысячи гривен, сообщают местные Telegram-паблики и публикуют соответствующие скриншоты с расценками. Причем 72 тысячи — это уже цена с 20-процентной скидкой (ведь изначально была указана стоимость 90 тысяч гривен).

Цены в Умани в конце сентября действительно впечатляют (скриншот) Фото: Telegram

Причиной таких ценовых скачков называют как раз массовый приезд хасидов на празднование Рош ха-Шана.

Ранее Фокус сообщал, что автобус с хасидами попал в аварию под Одессой. Инцидент произошел ночью на трассе Киев-Одесса. Как впоследствии уточнили в местной полиции, механические повреждения получил только автобус, а сами паломники не пострадали.

Еще стало известно, что юные паломники-хасиды думают о Путине. На ролике, обнародованном в местных Telegram-ресурсах, двое молодых паломников дали исчерпывающую характеристику главе государства-агрессора.

Также напомним, что еще по состоянию на 15 сентября в Умань уже приехали более 3 тысяч хасидов. Всего в этом году там ожидают примерно 50 тысяч гостей. Для обеспечения порядка в Умани установили блокпосты и камеры видеонаблюдения в районе массового пребывания паломников.

Заметим, что даже в первый год полномасштабной войны с Россией в Умань на празднование Рош ха-Шана приехали 23 тысячи паломников.