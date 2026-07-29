"Їдьте на свій страх і ризик": МЗС звернулося до хасидів щодо паломництва в Умань

Міністерство закордонних справ України закликало прочан-хасидів, які планують паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам в Україні через триваючу російську агресію.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві наголосили, що повномасштабна війна, масовані ракетні обстріли українських міст, атаки на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також російський терор, диверсії й провокації становлять реальну загрозу життю та безпеці людей.

У МЗС зазначили, що тим, хто все ж вирішить приїхати до Умані, необхідно враховувати дію воєнного стану. Він передбачає обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону масових заходів і можливість застосування примусових заходів до осіб, які порушують встановлені правила.

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Також у міністерстві звернули увагу на перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі затримки через обстріли транспортної інфраструктури. Крім того, в Умані, за даними МЗС, немає достатньої кількості укриттів для паломників, а також медичного персоналу й медичних закладів для їхнього обслуговування.

У разі потреби МЗС рекомендує звертатися за додатковою інформацією до Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, ДСНС, Черкаської обласної державної адміністрації та Уманської міської ради. Для паломників, які прибуватимуть до Умані, також радять ознайомитися з правилами сплати туристичного збору.

Що таке Рош га-Шана і чому хасиди їдуть до Умані

Рош га-Шана — це юдейський Новий рік, одне з найважливіших свят у юдаїзмі. Щороку на його відзначення до Умані приїжджають десятки тисяч брацлавських хасидів, щоб помолитися на могилі духовного лідера рабина Нахмана, який похований у цьому місті. За його заповітом послідовники прагнуть відвідувати це місце саме під час Рош га-Шана.

Нагадаємо, торік на Рош га-Шана до Умані прибули десятки тисяч брацлавських хасидів. За даними благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань", очікувалося близько 45 тисяч паломників, а напередодні свята до міста вже приїхали 30 тисяч прочан, ще 12 тисяч були в дорозі. У період паломництва в Умані суттєво зросли ціни на житло, продукти та сувеніри.

Також торік дорогою до Умані на святкування Рош га-Шана пасажирський автобус із хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ — Одеса поблизу Одеси. За інформацією поліції, унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак автобус зазнав механічних пошкоджень.