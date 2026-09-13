Умань потопає у смітті: комунальникам не вистачає ресурсів для прибирання після хасидів (фото)

В Умані завершується триденне святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Ресурсів комунальних служб бракує для оперативного прибирання міста від сміття після паломників.

Комунальні служби Умані працюють практично без перерв, проте залучених ресурсів бракує для швидкого очищення житлових кварталів міста від величезних куп сміття, яке залишають після себе хасиди. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Зазначається, що паломники, які прибули до міста на святкування Нового року, створили значне додаткове навантаження на систему життєзабезпечення міської інфраструктури.

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Фото: Новини live

Містяни обурюються забрудненню навколишніх громадських просторів. Просто у дворах житлових будинків утворилися стихійні звалища, адже у переповнених сміттєвих баках не вистачає місця. Ситуацію поглиблює те, що машини комунальних служб часто не можуть дістатися до осередків сміття через високу щільність натовпу на центральних вулицях.

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Також повідомлялося, що у місцях найбільшого скупчення людей чергують бригади екстреної допомоги. Медики перебувають безпосередньо поруч із паломниками, але інцидентів наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло близько 50 тисяч хасидів.

Разом із представниками Нацполіції України та нацгвардії їх охороняють 16 ізраїльських поліцейських.

Оскільки у цей період попит на житло зростає й місць для ночівлі не вистачає, ліжко-місце в кімнаті може коштувати близько 2000 доларів з людини.