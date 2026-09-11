Рош га-Шана в Умані: на святкування прибула рекордна кількість хасидів (відео)

Близько 50 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування Рош га-Шана. 11 вересня тисячі паломників одночасно молилися в хасидському кварталі, зокрема читали молитву Тікун а-Клалі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного Черкаси з місця події.

Опівдні паломники зупинилися та повторювали молитву, яка лунала з гучномовців на вулицях кварталу.

Тікун а-Клалі перекладається як “всеосяжне виправлення”. Під час молитви читають десять псалмів царя Давида. За поясненням єврейської общини України, їхнє читання слугує тшувою — покаянням за всі гріхи. Збірку псалмів відкрив світові раббі Нахман із Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники.

Хасиди в Умані Фото: Суспільне

Рош га-Шана — свято початку 5787-го нового року для послідовників юдаїзму. У 2026 році воно триває з 11 до 13 вересня. Саме в Умані розташована могила духовного лідера брацлавських хасидів, і паломники вірять, що святкування Нового року там принесе щастя.

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Хасиди в Умані Фото: Суспільне

Про рекордну кількість паломників повідомило й видання “Еспресо” з посиланням на коментар першого заступника міського голови Умані Олега Ганіча. За його словами, станом на ранок 11 вересня до міста вже прибули близько 50 тисяч людей.

“Це рекорд для нашого міста, ніколи ще не прибувало такої кількості паломників”, — сказав він.

Хасиди в Умані Фото: Суспільне

Ганіч зазначив, що паломники продовжують приїжджати попри війну та попередження української сторони про безпекові ризики. Українська сторона заздалегідь повідомляла, що не може гарантувати стовідсоткову безпеку та просила утриматися від поїздки.

За словами заступника мера, сильна віра паломників у значення Рош га-Шана спонукає їх приїжджати до Умані. Цьогорічна кількість гостей, за його словами, перевищила очікування міста.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів, які збиралися приїхати до Умані на Рош га-Шана, враховувати безпекову ситуацію. У МЗС зазначили, що через російську агресію Україна не може гарантувати паломникам повну безпеку.

За інформацією Фокусу, торік оренда кімнати в Умані для восьми людей обходилася більш ніж у 70 тисяч гривень на добу.