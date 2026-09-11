Рош ха-Шана в Умани: на празднование прибыло рекордное количество хасидов (видео)

Около 50 тысяч хасидов уже прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана. 11 сентября тысячи паломников одновременно молились в хасидском квартале, в частности, читали молитву "Тикун а-Клали".

Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного Черкасы" с места событий.

В полдень паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах квартала.

Тикун а-Клали переводится как "всеобъемлющее исправление". Во время молитвы читают десять псалмов царя Давида. По объяснению еврейской общины Украины, их чтение служит тшувой — покаянием за все грехи. Сборник псалмов открыл миру раввин Нахман из Брацлава, к могиле которого ежегодно приезжают его последователи.

Хасиды в Умани Фото: Суспільне

Рош га-Шана — праздник начала 5787-го нового года для последователей иудаизма. В 2026 году оно проходит с 11 по 13 сентября. Именно в Умани находится могила духовного лидера брацлавских хасидов, и паломники верят, что празднование Нового года там принесет счастье.

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Хасиды в Умани Фото: Суспільне

О рекордном количестве паломников сообщило также издание "Эспрессо" со ссылкой на комментарий первого заместителя мэра Умани Олега Ганича. По его словам, по состоянию на утро 11 сентября в город уже прибыли около 50 тысяч человек.

"Это рекорд для нашего города: еще никогда не прибывало такого количества паломников", — сказал он.

Хасиды в Умани Фото: Суспільне

Ганич отметил, что паломники продолжают приезжать, несмотря на войну и предупреждения украинской стороны о рисках для безопасности. Украинская сторона заранее сообщала, что не может гарантировать стопроцентную безопасность, и просила воздержаться от поездки.

По словам заместителя мэра, глубокая вера паломников в значение Рош га-Шана побуждает их приезжать в Умань. По его словам, в этом году количество гостей превысило ожидания города.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов, собиравшихся приехать в Умань на Рош га-Шана, учитывать ситуацию с безопасностью. В МИД отметили, что из-за российской агрессии Украина не может гарантировать паломникам полную безопасность.

По данным Фокуса, в прошлом году аренда комнаты в Умани для восьми человек обходилась более чем в 70 тысяч гривен в сутки.