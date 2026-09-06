Ізраїльські поліцейські вже в Умані: охоронятимуть хасидів на Рош га-Шана (фото)

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для посилення охорони правопорядку під час Рош га-Шана. Очікується, що на святкування Нового року до могили засновника брацлавського хасидизму рабина Нахмана прибудуть до 45 тисяч паломників.

До Умані вже прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими правоохоронцями забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Під час координаційної наради поліцейські узгодили спільні дії щодо ефективного забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Поліцейські з Ізраїлю прибули в Умань Фото: Нацполіція

Наразі ізраїльські правоохоронці разом з українськими поліцейськими, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії проводять роз’яснювальну роботу серед паломників під час спільного патрулювання.

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Правоохоронці слідкуватимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана Фото: Нацполіція

Наголошується, що іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош га-Шана, який триватиме з вечора 11 по 13 вересня. З настанням свята за єврейським календарем розпочнеться 5787 рік.

Представники Нацполіції України на вулицях Умані Фото: Нацполіція

Представник прес-служби поліції Ізраїлю майор Михаіл Зінгерман раніше розповів ізраїльському "Першому Радіо", що в Умань вирушить делегація з 16 поліцейських.

Офіційний представник міністерства внутрішньої безпеки очікує, що у 2026 році на свято прибуде така ж сама кількість хасидів, як і минулого року, тобто не менше 45 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів, які планували паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантувати повноцінну безпеку через російську агресію.

Минулого року, як писав Фокус, вартість оренди кімнати в Умані на вісьмох людей сягала понад 70 тисяч гривень за добу.