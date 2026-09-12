2000 доларів за ліжко, 50 – за SIM-картку: як в Умані зросли ціни на Рош га-Шана

В Умані 12 вересня триває святкування Рош га-Шана. Паломники цього дня мають молитися і нічого не робити. Втім, напередодні свята початку 5787-го нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, ціни в Умані на Черкащині виросли.

Умань є одним із головних місць паломництва для послідовників брацлавського хасидизму. Саме тут похований рабі Нахман з Брацлава, який помер у 1810 році. Він заповідав своїм послідовникам приїжджати до його могили на Рош га-Шана. Тому брацлавські хасиди щороку вирушають до Умані з різних країн, щоб молитися біля поховання свого духовного наставника та зустрічати там єврейський Новий рік. В Умані на цей час кожного року ростуть ціни на житло. Фокус зібрав все, що відомо.

Ціни на все зростають в Умані на Рош га-Шана

Так, за словами паломників, ліжко-місце на тиждень може коштувати близько 2000 доларів, а проживання в кімнаті на кількох людей — до 6000 доларів.

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Через приїзд десятків тисяч хасидів попит на житло традиційно зростає, що впливає і на ціни.

В 2026 році до Умані попри війну із Росією прихали рекордні 50 тисяч паломників. І місцеві мешканці кажуть, що місць для ночівлі не вистачає.

Вулиці Умані заповнені паломниками Фото: ДСНС

"Люди шукають матраци, аби спати на вулицях", — розповів Хаїм Хазін, власник готелів та магазинів в Умані, зазначивши, що він бере за ніч 600-70 доларів.

Адміністратор одного з готелів, Тимофій Корженко, розповів про найдоступніший номер у готелі: "У звичайні дні у нас ціна стартує від 60 доларів і до 100 з плюсом. А на Рош га-Шана стартує від півтори тисячі й до восьми тисяч доларів".

Втім у суботу хасидам релігією заборонено виконувати будь-яку роботу, навіть їздити на авто, тому вони готові платити гроші за номери в готелях ближче до могили рабі Нахмана, аби ходити пішки.

В той же час за стартовий пакет "Київстар", рекомендована ціна якого становить 300 гривень, продавці беруть 50 доларів.

Вартість деяких інших товарів та послуг у цей період також зростає. У одній із книжкових крамничок набір релігійних книг продають за 420 доларів, що відповідає приблизно 20 тисячам гривень. Водночас один із продавців заявив, що не підвищує ціни напередодні Рош га-Шана, хоча, за його словами, інші продавці можуть збільшувати їх на 1000%.

Продаж релігійних книг на вулицях Умані

А от годують паломників подекуди безкоштовно. Так, в одній із їдалень можуть одночасно безоплатно нагодувати 12 тисяч хасидів. Су-шеф Джонні Оз розповів: їжу для паломників оплачує американський благодійний фонд "Хаверім".

"Тут немає кілограмів — все вимірюється тоннами. Вчора шість з половиною тонн картоплі, сьогодні — дві тонни огірків, завтра — 25 тонн картоплі", — розповів він.

Готелі в Умані за період святкування Рош га-Шана заробляють значну частину річного доходу Деякі власники готелів розповідають, що саме під час свята можуть заробити значну частину своїх річних доходів. Для міста це водночас означає значні надходження до бюджету. Так, за словами заступника міського голови Умані Олега Ганіча, лише туристичний збір минулого року приніс міському бюджету близько 20 мільйонів гривень.

Як закінчаться святкування, місцева влада підрахує, скільки тисяч гривень привезли паломники з усього світу до Умані. Директорка доброчинного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька розповіла: юдеї, прибуваючи в Умань, сплачують туристичний збір.

"Для тих, хто проживає не у готелях, туристичний збір у 2026 році становить 432,5 гривні, а для тих, хто проживає у готелях — в половину менше. Проте серед офіційних готелів в Умані — лише один", — сказала Рибницька.

А для підтримання безпеки й спокою в районі масового перебування брацлавських хасидів до Умані приїхала група ізраїльських правоохоронців. Вони чергуватимуть у місті пліч-о-пліч із детально інструктованими українськими колегами протягом усіх днів святкування юдейського Нового року.

За Уманню слідкують з дронів Фото: ДСНС

Також за місцем святкування Рош га-Шана з дронів слідкують рятувальники ДСНС.

Рош га-Шана в Умані — що відомо

Це свято початку 5787-го нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Воно триває дві доби й у 2026 році відбувається з 11 до 13 вересня. Саме в Умані розташована могила духовного лідера (цадіка) Нахмана хасидів і вони вірять, що святкування там Нового року принесе щастя.

За порядком в Умані слідкує поліція та ДСНС Фото: ДСНС

Цьогоріч святкування почалось 11 вересня, 12 вересня — воно триває. Паломники цього дня мають молитися і нічого не робити. Святкування супроводжується молитвами, благословеннями та традиційними обрядами, такими, як нюхання пучків ароматних трав із миртом.

Нагадаємо, Фокус писав, як проходить святкування Рош га-Шана на Черкащині.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів, які збиралися приїхати до Умані на Рош га-Шана, враховувати безпекову ситуацію. У МЗС зазначили, що через російську агресію Україна не може гарантувати паломникам повну безпеку.