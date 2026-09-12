2000 долларов за койку, 50 — за SIM-карту: как в Умани выросли цены на Рош ха-Шана

В Умани 12 сентября продолжается празднование Рош ха-Шана. В этот день паломники должны молиться и воздерживаться от любой работы. Однако накануне праздника, знаменующего начало 5787-го нового года для всех, кто исповедует иудаизм, цены в Умани в Черкасской области выросли.

Умань — одно из главных мест паломничества для последователей брацлавского хасидизма. Именно здесь похоронен рабби Нахман из Брацлава, скончавшийся в 1810 году. Он завещал своим последователям приезжать к его могиле на Рош ха-Шана. Поэтому брацлавские хасиды ежегодно отправляются в Умань из разных стран, чтобы молиться у могилы своего духовного наставника и встречать там еврейский Новый год. В Умани в это время каждый год растут цены на жилье. Фокус собрал всю известную информацию.

В Умани в Рош ха-Шана цены на все растут

Так, по словам паломников, место для ночлега на неделю может стоить около 2000 долларов, а проживание в комнате на несколько человек — до 6000 долларов.

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В связи с приездом десятков тысяч хасидов спрос на жилье традиционно растет, что сказывается и на ценах.

В 2026 году в Умань, несмотря на войну с Россией, прибыло рекордное число паломников — 50 тысяч. И местные жители говорят, что мест для ночлега не хватает.

Улицы Умани заполнены паломниками Фото: ГСЧС

"Люди ищут матрасы, чтобы спать на улицах", — рассказал Хаим Хазин, владелец отелей и магазинов в Умани, отметив, что он берет за ночь 600–70 долларов.

Администратор одного из отелей, Тимофей Корженко, рассказал о самом доступном номере в отеле: "В обычные дни у нас цены начинаются от 60 долларов и доходят до 100 с небольшим. А на Рош ха-Шана — от полутора тысяч до восьми тысяч долларов".

Впрочем, в субботу хасидам по религиозным предписаниям запрещено выполнять любую работу, даже ездить на машине, поэтому они готовы платить деньги за номера в отелях, расположенных поближе к могиле рабби Нахмана, чтобы добираться туда пешком.

В то же время за стартовый пакет "Киевстар", рекомендованная цена которого составляет 300 гривен, продавцы берут 50 долларов.

Стоимость некоторых других товаров и услуг в этот период также растет. В одном из книжных магазинов набор религиозных книг продают за 420 долларов, что соответствует примерно 20 тысячам гривен. В то же время один из продавцов заявил, что не повышает цены в преддверии Рош ха-Шана, хотя, по его словам, другие продавцы могут увеличивать их на 1000%.

Продажа религиозных книг на улицах Умани

А вот паломников в некоторых местах кормят бесплатно. Так, в одной из столовых могут одновременно бесплатно накормить 12 тысяч хасидов. Су-шеф Джонни Оз рассказал: еду для паломников оплачивает американский благотворительный фонд "Хаверим".

"Здесь нет килограммов — всё измеряется в тоннах. Вчера шесть с половиной тонн картофеля, сегодня — две тонны огурцов, завтра — 25 тонн картофеля", — рассказал он.

Отели в Умани за период празднования Рош ха-Шана зарабатывают значительную часть годового дохода. Некоторые владельцы отелей отмечают, что именно во время праздника им удается заработать значительную часть своих годовых доходов. Для города это одновременно означает значительные поступления в бюджет. Так, по словам заместителя городского головы Умани Олега Ганича, только туристический сбор в прошлом году принес городскому бюджету около 20 миллионов гривен.

Как только закончатся празднования, местные власти подсчитают, сколько тысяч гривен привезли паломники со всего мира в Умань. Директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая рассказала: иудеи, прибывая в Умань, уплачивают туристический сбор.

"Для тех, кто проживает не в гостиницах, туристический сбор в 2026 году составляет 432,5 гривны, а для тех, кто проживает в гостиницах, — в два раза меньше. Однако среди официальных отелей в Умани — только один", — сказала Рыбницкая.

А для обеспечения безопасности и спокойствия в районе массового скопления брацлавских хасидов в Умань прибыла группа израильских правоохранителей. Они будут дежурить в городе бок о бок с тщательно проинструктированными украинскими коллегами на протяжении всех дней празднования иудейского Нового года.

За Уманью следят с помощью дронов Фото: ГСЧС

Кроме того, за ходом празднования Рош га-Шана с помощью дронов следят спасатели ГСЧС.

Рош ха-Шана в Умани — что известно

Это праздник начала 5787-го нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Он длится два суток и в 2026 году приходится на 11–13 сентября. Именно в Умани находится могила духовного лидера (цадика) Нахмана и хасиды верят, что празднование там Нового года принесет счастье.

За порядком в Умани следят полиция и ГСЧС Фото: ГСЧС

В этом году празднование началось 11 сентября, 12 сентября — оно продолжается. В этот день паломники должны молиться и ничего не делать. Празднование сопровождается молитвами, благословениями и традиционными обрядами, такими как вдыхание аромата пучков душистых трав с миртом.

Напомним, что Фокус писал о том, как проходит празднование Рош га-Шана в Черкасской области.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов, собиравшихся приехать в Умань на Рош га-Шана, учитывать ситуацию с безопасностью. В МИД отметили, что из-за российской агрессии Украина не может гарантировать паломникам полную безопасность.