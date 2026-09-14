Умань заработала на паломничестве хасидов 25 млн гривен: сколько уйдет на уборку мусора

Городские власти пока подсчитывают доходы после паломничества хасидов на Рош ха-Шана, однако уже известно, что на вывоз мусора в Умани уйдет до двух недель.

В Умани отмечают, что только от туристического сбора в бюджет поступит более 25 миллионов гривен, часть которых будет направлена на покрытие расходов коммунальных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме, сообщает "Суспильне".

В Умани еще две недели будут убирать мусор после Рош ха-Шана

После отъезда тысяч паломников в районе паломничества осталось 200 тонн бытового мусора. Первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, что в первые дни прибытия паломников, начиная с 4 сентября, коммунальные службы работали ночью во время комендантского часа. А уже в дни празднования техника и уборщики работали круглосуточно.

Он отметил, что в 2026 году в Умань на празднование Рош га-Шана приехали 50 тысяч верующих.

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"Это непросто, потому что мы понимаем, что в наш не очень большой город приехал ещё один город. Приехал не просто так, а на небольшую определённую территорию, где они находятся. Мы понимаем, что даже сейчас, когда паломники покинут дома, в которых они жили, люди, у которых они останавливались, будут доносить свой мусор. И я думаю, что как минимум полторы-две недели мы будем постоянно вывозить этот мусор", — сказал Ганич.

По его подсчетам, в этом году в городской бюджет Умани поступит более 25 миллионов гривен от туристического сбора. 15 % от этой суммы пойдут на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, и на вывоз мусора.

В соответствии с действующими нормами Налогового кодекса Украины и решениями Уманского городского совета, в 2026 году туристический сбор составляет:

432,35 грн в сутки с человека — если проживание осуществляется в квартирах, жилых домах, комнатах, коттеджах и других подобных объектах;

216,18 грн в сутки с человека — если турист проживает в отеле, хостеле, кемпинге, мотеле, общежитии, пансионате или другом заведении гостиничного типа.

25 млн гривен — это далеко не вся прибыль, которую приносят хасиды жителям Умани. Во время Рош га-Шана растет спрос на гостиницы, квартиры и дома в аренду, заведения общественного питания, магазины, транспорт и различные услуги. Также на хасидах зарабатывают автоперевозчики, организующие автобусные трансферы от границы.

Напомним, что "Фокус" сообщал, что во время Рош ха-Шана в Умани значительно выросли цены на проживание.

Кроме того, в Умани жаловались, что коммунальным службам не хватает ресурсов для оперативной уборки города от мусора, оставленного паломниками.