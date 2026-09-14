Умань заробила на паломництві хасидів 25 млн гривень: скільки піде на прибирання сміття

Міська влада ще підраховує прибутки після паломництва хасидів на Рош га-Шана, втім вже відомо, що на вивезення сміття в Умані знадобиться до двох тижнів.

В Умані зазначають, що лише від туристичного збору до бюджету надійде понад 25 мільйонів гривень, частину з яких спрямують на покриття витрат комунальників, які зараз працюють у посиленному режимі, розповідає "Суспільне".

Умань ще два тижні прибиратимуть після Рош га-Шана

Після від'їзду тисяч прочан у районі паломництва залишилися 200 тонн побутового сміття. Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів, що у перші дні приїзду паломників з 4 вересня комунальні служби працювали під час комендантської години уночі. А вже у дні святкування техніка і прибиральники працювали цілодобово.

Він зазначив, що в 2026 році до Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 50 тисяч вірян.

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"Це непросто, бо ми розуміємо, що в наше не дуже велике місто приїхало ще одне місто. Приїхало не просто, а в невелику визначену територію, де вони перебувають. Ми розуміємо, що навіть зараз, коли паломники покинуть домівки, в яких вони проживали, люди, які брали їх на проживання, будуть довиносити своє сміття. І я думаю, що мінімум півтора-два тижні ми будемо це сміття постійно вивозити", — сказав Ганич.

За його підрахунками, цьогоріч до міського бюджету Умані надійде понад 25 мільйонів гривень туристичного збору. 15% від цієї суми піде на перекриття витрат на житлово-комунальні послуги. Зокрема, і на вивіз сміття.

Відповідно до чинних норм Податкового кодексу України та рішень Уманської міської ради, у 2026 році туристичний збір становить:

432,35 грн за добу з людини — якщо проживання відбувається у квартирах, житлових будинках, кімнатах, котеджах та інших подібних об’єктах;

216,18 грн за добу з людини — якщо турист проживає в готелі, хостелі, кемпінгу, мотелі, гуртожитку, пансіонаті чи іншому закладі готельного типу.

25 млн гривень — це далеко не весь прибуток, який приносять хасиди для жителів Умані. Під час Рош га-Шана зростає попит на готелі, квартири та будинки для оренди, заклади харчування, магазини, транспорт та різні послуги. Також на хасидах заробляють автоперевізники на автобусних трансферах від кордону.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що під час Рош га-Шана в Умані значно зросли ціни на ночівлю.

Також в Умані скаржились, що ресурсів комунальних служб бракує для оперативного прибирання міста від сміття після паломників.