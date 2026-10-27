Запоріжжя йде під землю: як у місті планують захищати бізнес від атак РФ (відео)

Влада Запоріжжя, яке страждає від постійних терористичних обстрілів з боку ЗС РФ, шукає шляхи збереження великого бізнесу в місті та переймає досвід інших прифронтових міст.

Зокрема, секретарка міськради Запоріжжя Регіна Харченко на LB.Live зазначила, що ситуація з бізнесом у місті справді склалася складною.

За її словами, починаючи з літа, в обласному центрі закрилися майже всі великі торгові центри, а мережа супермаркетів "Сільпо" взагалі замислюється над тим, залишатися в місті чи йти, оскільки працювати в умовах постійних обстрілів нерентабельно, а збитки вже сягнули мільярда втраченої продукції.

"Я думаю, що ми будемо переміщатися під землю… Адже ми бачимо, що це працює. Підземні школи, підземні дитячі садки, підземні лікарні. Там можна продовжувати більш-менш нормальне життя. Якщо доведеться будувати підземні торгові центри, ну, будемо щось думати", — зазначила вона. Зараз у Запоріжжі діють щонайменше 12 підземних шкіл, а в листопаді планується відкриття нових.

Видео дня

27 жовтня стало відомо, що члени виконавчого комітету Запорізької міської ради підтримали виділення понад 121 млн гривень на захисні споруди. Кошти планують спрямувати на будівництво нових укриттів та закупівлю мобільних притулків. З цієї суми 71,9 млн гривень — додаткові асигнування з обласного бюджету на будівництво захисних споруд за напрямом департаменту освіти та науки.

Ще 49,9 млн гривень передбачено на закупівлю та встановлення мобільних укриттів. Згідно з інформацією, оприлюдненою під час засідання виконкому, договори на 18 таких споруд уже підписано, а їхнє встановлення розпочато.

Мобільні укриття планують розміщувати на маршрутах, якими діти добираються до шкіл. Це дасть їм змогу сховатися під час повітряної тривоги.

Крім того, усі центральні вулиці міста накриті антидроновими сітками, а для подальшого захисту основних доріг міста планується виділення додаткових коштів. У рамках однієї з міських програм на ці роботи буде виділено ще понад 5 мільйонів гривень.

Запоріжжя обтягують антидроновими сітками Фото: Facebook

Життя під землею: досвід Харкова

Підземні школи в Україні стали реальністю після того, як російські терористи почали активно обстрілювати навчальні заклади у прифронтових містах. У Харкові перша підземна школа відкрилася на території гімназії № 88 13 травня 2024 року. Зараз у місті їх уже 10.

До кінця 2027 року в Харкові планують побудувати й перший підземний дитячий садок у Холодногірському районі.

Що стосується лікарень, то будівництво підземного укриття в обласній дитячій лікарні вже завершено, повідомляє Status Quo. Зараз там тривають роботи з гідроізоляції. Приміщення вже можна використовувати. Наступного року туди перенесуть операційні, КТ та рентген — щоб надавати допомогу дітям навіть під час обстрілів. Паралельно триває реконструкція приймального відділення — виконано понад 90%. Нове дитяче психіатричне відділення — також готове на понад 90%. Його будують з нуля, раніше дитяче психіатричне відділення працювало на базі дорослої профільної лікарні.

Операційні та діагностичні приміщення під землею мають запрацювати наступного року.

Також в обласній клінічній лікарні, реконструюючи чотири відділення, одночасно будують підземну частину.

В інших регіонах підземні школи діють у Сумській області. Нові та модернізовані підземні школи й захисні простори побудовано або облаштовано в громадах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Чернігівської областей. Активно ведеться будівництво на Херсонщині та в Миколаївській області.

Підземні лікарні, окрім Харкова та Харківської області, вже працюють у Херсоні.

Нагадаємо, у Запоріжжі ракета зруйнувала двір, поки люди спали,

Також повідомлялося, що дрон РФ знищив ТЦ "Амстор" у Запоріжжі.