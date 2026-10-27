Запорожье уходит под землю: как в городе планируют спасать бизнес от атак РФ (видео)

Власти Запорожья, которое страдает от постоянных террористических обстрелов ВС РФ, ищут пути сохранить крупный бизнес в городе и перенимают опыт других прифронтовых городов.

В частности, секретарь горсовета Запорожья Регина Харченко на LB.Live констатировала, что ситуация с бизнесом в городе действительно сложилась тяжелая.

По ее словам, начиная с лета, в областном центре выбиты почти все большие торговые центры, а сеть супермаркетов "Сильпо" и вовсе задумывается о том, оставаться в городе или уходить, поскольку работать в условиях постоянных прилетов нерентабельно, а ущерб уже потянул на миллиард потерянной продукции.

"Я думаю, что мы будем перемещаться под землю…. Потому что мы видим, что это работает. Подземные школы, подземные садики, подземные больницы. Там можно продолжать более- менее нормальную жизнь. Если надо будет делать подземные торговые центры, ну, будем что-то думать", — отметила она. Сейчас в Запорожье действуют не менее 12 подземных школ, а в ноябре планируется открытие новых.

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27 октября стало известно, что члены исполнительного комитета Запорожского городского совета поддержали выделение более 121 млн гривен на защитные сооружения. Средства планируют направить на строительство новых укрытий и закупку мобильных убежищ. Из этой суммы 71,9 млн гривен — дополнительные ассигнования из областного бюджета на строительство защитных сооружений по линии департамента образования и науки.

Еще 49,9 млн гривен предусмотрели на закупку и установку мобильных укрытий. По информации, озвученной во время заседания исполкома, договоры на 18 таких сооружений уже подписаны, а их установку начали.

Мобильные укрытия планируют размещать на маршрутах, по которым дети добираются до школ. Это позволит им укрыться во время воздушной тревоги.

Кроме того, все центральные улицы в городе затянуты антидроновыми сетками и на продолжение защиты основных дорог города планируется выделение дополнительных средств. В рамках одной из городских программ на эти работы направят еще более 5 миллионов гривен.

Запорожье затягивают антидроновыми сетками Фото: Facebook

Жизнь под землей: опыт Харькова

Подземные школы в Украине стали реальностью после того, как российские террористы начали активно бить по учебным заведениям в прифронтовых городах. В Харькове первая подземная школа открылась на территории гимназии №88 13 мая 2024 года. Сейчас в городе их уже 10.

До конца 2027 года в Харькове планируют построить и первый подземный детский сад в Холодногорском районе.

Что касается больниц, то уже завершено строительство подземного укрытия в областной детской больнице, сообщает Status Quo. Сейчас там продолжаются работы по гидроизоляции. Уже сейчас помещения можно использовать. В следующем году туда перенесут операционные, КТ и рентген — чтобы оказывать помощь детям даже во время обстрелов. Параллельно идет реконструкция приемного отделения — выполнено более 90%. Новое детское психиатрическое отделение — также более 90% готовности. Его строят с нуля, ранее детское психиатрическое отделение работало на базе взрослой профильной больницы.

Операционные и диагностические помещения под землей должны заработать в следующем году.

Также в областной клинической больнице, реконструируя четыре отделения, одновременно строят подземную часть.

В других регионах подземные школы работают в Сумской области. Новые и модернизированные подземные школы и защитные пространства построены или обустроены в громадах Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Черниговской областей. Активно ведется строительство на Херсонщине и в Николаевской области.

Подземные больницы, кроме Харькова и Харьковской области, уже действуют в Херсоне.

Напомним, в Запорожье ракета разнесла двор, пока люди спали,

Также сообщалось, что дрон РФ уничтожил ТЦ "Амстор" в Запорожье.