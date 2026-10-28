Рекордні £10 мільярдів від Лондона: на що підуть кошти та як це захистить українців взимку
Велика Британія оголосила про найбільший пакет фінансової допомоги Україні загальним обсягом понад 10 мільярдів фунтів стерлінгів (607,9 млрд грн за курсом НБУ).
Сім мільярдів фунтів стерлінгів із цієї суми — економічна підтримка на наступні три роки. Ще три мільярди — британська експортна підтримка, переважно для постачання необхідної зброї для захисту, повідомив президент Володимир Зеленський.
"Дійсно, це рішучий крок і дуже своєчасний — саме тоді, коли Росія має бачити й відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне роздути. Кожен крок на зміцнення України — це наближення Росії до думки, що свою війну вони мають завершити", — написав політик, підкресливши, що озвучена сума — це додаток до тієї щорічної підтримки, яку Велика Британія вже надає Україні.
Він подякував прем’єр-міністру Енді Бернему, з яким провів телефонну розмову, та його команді за підтримку, а також додав, що Велика Британія й надалі має намір принципово дотримуватися санкційної політики щодо РФ, що є глобальним прикладом для інших країн.
Посольство Великої Британії в Україні наголосило, що це найбільший в історії пакет британської фінансової допомоги Україні.
"Велика Британія оголошує про надання Україні найбільшого в своїй історії пакету фінансової підтримки: 10 млрд фунтів стерлінгів. У цю суму входять 7 млрд фунтів на економічну підтримку протягом трьох років та збільшення на 3 млрд фунтів обсягу експортного фінансування у сфері оборони. Ще 500 млн фунтів буде спрямовано на зміцнення системи протиповітряної оборони України цієї зими", — йдеться в публікації відомства на Х.
До нової заяви загальний обсяг британської допомоги Україні становив близько 25 мільярдів фунтів. Така оцінка наведена у довідці уряду Великої Британії, оновленій 13 жовтня.
Ця сума включає 16 мільярдів фунтів військової підтримки, до 5,6 мільярда невійськової допомоги та ліміт експортного фінансування у розмірі 3,5 мільярда фунтів. Лондон також зобов’язався виділяти по три мільярди фунтів військової допомоги щорічно до 2030–2031 років і надалі, доки це буде необхідно.
Валерій Залужний, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, також підтвердив, що Велика Британія оголосила про значну фінансову підтримку.
"Ця британська допомога не просто допомагає Україні продовжувати боротьбу. Це імпульс стійкості в умовах, коли супротивник змушує до капітуляції, застосовуючи терор проти мирних міст. Це підтримка, яка дійсно рятує життя українців", — написав він, подякувавши уряду та народу Великої Британії за принципову позицію, солідарність і реальні дії в рамках стратегічного партнерства.
Нагадаємо, що Україна може не отримати прискорене фінансування від ЄС.
Також повідомлялося, чому затримано 27 млрд євро для України.