Рекордные £10 миллиардов от Лондона: на что пойдут средства и как это защитит украинцев зимой

Великобритания анонсировала крупнейший пакет финансовой помощи Украине общим объемом свыше 10 миллиардов фунтов стерлингов (607,9 млрд грн по курсу НБУ).

Семь миллиардов фунтов стерлингов из этой суммы — экономическая поддержка на следующие три года. Еще три миллиарда — британская экспортная поддержка преимущественно для снабжения необходимого оружия для защиты, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Действительно, сильный шаг и очень своевременный — как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится масштабировать. Каждый шаг на усиление Украины — это приближение России ко мнению, что свою войну они должны завершить", — написал политик, подчеркнув, что озвученная сумма — плюс к той ежегодной поддержке, которую Британия уже оказывает Украине.

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Он поблагодарил премьер-министра Энди Бернема, с которым провел телефонный разговор, и его команду за поддержку, а также добавил, что Великобритания и дальше намерена принципиально придерживаться санкционной политики в отношении РФ, что является глобальным примером для других стран.

Посольство Великобритании в Украине подчеркнуло, что это крупнейший в истории пакет британской финансовой помощи Украине.

"Великобритания объявляет о предоставлении Украине крупнейшего в своей истории пакета финансовой поддержки: 10 млрд фунтов стерлингов. В эту сумму входят 7 млрд фунтов на экономическую поддержку в течение трех лет и увеличение на 3 млрд фунтов объема экспортного финансирования в сфере обороны. Еще 500 млн фунтов будут направлены на укрепление системы противовоздушной обороны Украины этой зимой", — говорится в публикации ведомства на Х.

До нового заявления совокупный объем британской помощи Украине составляла около 25 миллиардов фунтов. Такая оценка приведена в справке правительства Великобритании, обновленной 13 октября.

В эту сумму входят 16 миллиардов фунтов военной поддержки, до 5,6 миллиарда невоенной помощи и лимит экспортного финансирования в размере 3,5 миллиарда фунтов. Лондон также обязался выделять по три миллиарда фунтов военной помощи ежегодно до 2030–2031 годов и далее, пока это необходимо.

Валерий Залужный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, тоже подтвердил, что Великобритания анонсировала крупную финансовую поддержку.

"Эта британская помощь не просто помогает Украине продолжать борьбу. Это импульс устойчивости в условиях, когда противник принуждает к капитуляции через террор мирных городов. Это поддержка, которая действительно спасает жизнь украинцев", — написал он, поблагодарив правительство и народ Великобритании за принципиальную позицию, солидарность и реальные действия в рамках стратегического партнерства.

Напомним, Украина может не получить ускоренное финансирование от ЕС.

Также сообщалось, почему зависли 27 млрд евро для Украины.