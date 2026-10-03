Украина может не получить ускоренное финансирование от ЕС: СМИ называют ключевую проблему

Европейский Союз отказал Киеву в выделении дополнительного финансирования на фоне проблем Украины с финансированием. В Брюсселе отмечают, что Киеву следует провести обещанные реформы в ряде отраслей в рамках борьбы с коррупцией.

В письме еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Марты Кос председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку было отказано в предоставлении дополнительного финансирования Украине. Об этом сообщает FT со ссылкой на текст письма от 2 октября.

СМИ сообщают, что выделение средств будет напрямую зависеть от выполнения Украиной ряда реформ. Также СМИ подчеркивают, что ЕС отказался переносить запланированные средства из программы на 2027 год в текущий финансовый год.

В тексте письма отмечается, что Киев должен был одобрить изменения, касающиеся отмены льгот по НДС на мелкие посылки и правил налогообложения через цифровые платформы. В то же время в Евросоюзе и другие доноры отмечают, что важной проблемой является снижение давления на политически значимых лиц (PEP).

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По мнению европейских комиссаров, такая поправка может создать серьезные проблемы в плане выполнения условий по борьбе с коррупцией. В случае если поправка, принятая Советом, вступит в силу, то в ЕС предупреждают о невыполнении условий для получения помощи.

"Крайне важно не допустить ослабления действующих в Украине механизмов контроля за политически значимыми лицами", — говорится в тексте письма, а СМИ отмечают, что принятие этой поправки откроет Украине доступ к очередной донорской помощи в размере 34 млрд евро.

Ранее Фокус сообщал о том, как продвигаются переговоры Украины о вступлении в ЕС. В ближайшие дни Еврокомиссия должна представить обновленный обзор политики расширения.

Впоследствии стало известно, как премьер-министр Албании раскрыл главную "ложь" относительно вступления Украины в ЕС. Эди Рама считает, что Украина не сможет стать членом ЕС в рамках обычной процедуры вступления, а в Брюсселе следует изменить модель сотрудничества с Киевом уже сейчас.