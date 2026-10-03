Україна може не отримати прискореного фінансування від ЄС: ЗМІ називає ключову проблему

Європейський Союз відмовив Києву в виділенні додаткового фінансування на тлі проблем України із фінансуванням. У Брюсселі вказують, що Києву варто виконати обіцяні реформи в низці галузей у боротьбі з корупцією.

В листі єврокомісарів Валдіса Домбровскіса та Марти Кос до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відмовили в наданні додаткового фінансування Україні. Про це повідомляє FT, цитуючи текст листа від 2 жовтня.

ЗМІ пишуть, що надання коштів напряму залежатиме від виконання Україною низки реформ. Також медіа підкреслює, що ЄС відмовилися переносити заплановані кошти з програми 2027 року на чинний фіскальний рік плану.

В тексті листа зазначають, що Київ мав схвалити зміни щодо скасування пільг з ПДВ на дрібні посилки та правила оподаткування через цифрові платформи. Водночас в Євросоюзі та інші донори вказують, що важливою проблемою є зменшення тиску на політично важливих осіб (PEP).

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На думку європейських комісарів, така поправка може створити серйозні проблеми в рамках виконання умов щодо боротьби з корупцією. У випадку, якщо поправка ухвалена Радою набуде чинності, то в ЄС попереджають про невиконання умов щодо отримання допомоги.

"Вкрай важливо не допустити послаблення чинних в Україні механізмів щодо контролю до політично важливих осіб", — йдеться в тексті листа, а ЗМІ вказують, що зміна правки відкриє Україні доступ до наступної донорської допомоги на 34 млрд євро.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відбувається з переговорами України про вступ до ЄС. Днями Єврокомісія має представити оновлений огляд політики розширення.

Згодом стало відомо, як прем'єр Албанії розкрив головну "брехню" щодо вступу України до ЄС. Еді Рама вважає, що Україна не зможе стати членом ЄС через звичайну процедуру вступу, а в Брюсселі слід змінити модель співпраці з Києвом уже зараз.