Конфіскація житла за борги: у Мін'юсті назвали "стелю" несплати за комуналку

У українців можуть відібрати житло, якщо сума боргу сягне 430 тисяч гривень.

Ця сума в 2,5 рази більша, ніж до війни, — повідомив у ефірі телемарафону заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

"Чи будуть відбирати житло за комунальні борги? Завжди була певна сума, до якої житло не забиралося. Вона була визначена законом. Раніше це було близько 170 тис. гривень. Зараз, з огляду на військові реалії, курси валют, об’єктивну ситуацію, в яку потрапило населення нашої держави, ми підвищили цю суму до 430 тисяч. Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, треба дуже постаратися накопичити борги за комуналку", — пояснив посадовець.

За його словами, ця практика навряд чи стане масовою, оскільки в Україні таких боржників — одиниці.

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"Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло не забиратиметься. У цьому питанні я хочу заспокоїти людей", — запевнив він.

Коли його запитали, що робити тим, хто сплатив борги, але не був знятий з обліку через збій у роботі відповідних систем, наприклад, через блекаути, то Гайченко порадив зателефонувати державному виконавцю, номер якого є у всіх базах даних та у всіх процесуальних документах.

Крім того, додав він, працює єдиний кол-центр Державної виконавчої служби.

"Але за останній рік у нас не було жодних технічних збоїв, навіть попри блекаути", — заспокоїв він.

Заборгованість за ЖКП: яка ситуація в Україні

Станом на середину 2026 року загальна сума заборгованості населення України за житлово-комунальні послуги сягнула 104,2 млрд грн (за деякими оцінками та даними реєстрів — до 113 млрд грн).

"Лідерами" за обсягом заборгованості є опалення та гаряче водопостачання, де загальна сума становить 33,8 млрд грн.

Фото: Держстат

За перші півроку в Україні було порушено 108 561 нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції пояснили, що єдине житло українців не можуть продати через борги за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних заробітних плат. У 2026 році цей поріг становить 432 350 гривень.

Також повідомлялося, що в Україні обговорюється можливе посилення правил стягнення боргів. Банківський сектор пропонує частково скасувати воєнні обмеження, зокрема, дозволити примусове стягнення іпотечного житла в регіонах, де не ведуться бойові дії, а також спростити процедури повернення заборгованості.