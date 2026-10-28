Конфискация жилья за долги: в Минюсте назвали "потолок" неуплаты за коммуналку

У украинцев могут забирать жилье, если сумма долга достигнет 430 тысяч гривен.

Эта сумма в 2,5 раза больше, чем до войны, рассказал в эфире телемарафона заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

"Будут ли отбирать жилье за ​​коммунальные долги? Всегда была определенная сумма, в которую жилье не забиралось. Она была определена законом. Раньше это было около 170 тыс. гривен. Сейчас, учитывая военные реалии, курсы валют, объективную ситуацию, в которую попало население нашего государства, мы повысили эту сумму суму до 430 тысяч. Итак, чтобы у тебя забрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку", — объяснил чиновник.

По его словам, такая практика вряд ли станет массовой, поскольку в Украине единицы таких должников.

Видео дня

"То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев забираться единственное жилье не будет. Здесь я хочу успокоить людей", — заверил он.

Когда у него поинтересовались, что делать тем, кто уплатил долги, но не был снят с учета из-за сбоя соответствующих систем, например, из-за блэкаута, то Гайченко посоветовал позвонить государственному исполнителю, номер которого есть во всех базах и во всех процессуальных документах.

Также, добавил он, действует единственный колл-центр Государственной исполнительной службы.

"Но за последний год у нас каких-либо технических сбоев не происходило, даже несмотря на блэкауты", — успокоил он.

Задолженность за ЖКУ: какая ситуация по Украине

По состоянию на середину 2026 года общая сумма задолженности населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 104,2 млрд грн (по некоторым оценкам и данным реестров — до 113 млрд грн).

"Лидерами" по долгам являются тепло и горячая вода, где сумма составляет 33,8 млрд грн.

Фото: Госстат

За первые полгода в Украине открыли 108 561 новое исполнительное производство по долгам за коммунальные услуги.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции объяснили, что единственное жилье украинцев не могут продать из-за долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат. В 2026 году этот порог составляет 432350 гривен.

Также сообщалось, что в Украине обсуждается возможное усиление правил взыскания долгов. Банковский сектор предлагает частично отменить военные ограничения, в частности, разрешить принудительное взыскание ипотечного жилья в регионах, где не ведутся боевые действия, а также упростить процедуры возврата задолженности.