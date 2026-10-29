Запасів на два тижні: експерт попередив про ймовірність паливної кризи в Україні (відео)

Війна США та Ізраіля з Іраном і блокування Ормузької протоки спричинили стрімке зростання світових цін на нафту, що одразу ж позначилося на вартості палива. В Україні ситуація ускладнюється ще й проблемами з логістикою через обстріли з боку РФ, оскільки країна критично залежить від імпорту нафтопродуктів.

Якщо будуть порушені маршрути постачання імпортного палива в Україну, вже дуже скоро країна зіткнеться з дефіцитом бензину, дизеля та газу на АЗС, вважає енергетичний експерт Юрій Корольчук. Своєю думкою він поділився на каналі "Суперпозиція".

За його словами, наразі постачання здійснюються як через захід країни, так і через південь, наприклад, з Румунії. Однак ракетні удари чи інші заходи, до яких може вдатися Росія по логістиці, поставлять українців перед новим викликом.

"Насправді запасів вистачить на два тижні, і то з великим натяжкою. Через тиждень розпочнеться криза: ціни почнуть зростати, спалахне паніка, всі підуть із каністрами на АЗС… Ми це бачили в Росії після обстрілів НПЗ. Люди скрізь схожі, ментальність однакова… У нас це матиме негативніші наслідки, тому що ми внутрішньо обмежені, імпорту немає і невідомо, що буде", — констатує він.

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Що стосується зростання цін на АЗС, то експерт пояснює, що вартість дизельного палива до 100 грн/л, як і автогазу — місцями до 60 грн/л, — це наслідки дефіциту, оскільки ці показники не мали б перевищувати 95 грн та 50 грн відповідно.

Нагадаємо, найближчим часом ціни на дизельне паливо можуть реально перевищити психологічну позначку в 100 гривень за літр.

Також повідомлялося, що Трамп відновив постачання бензину на заправки в РФ.