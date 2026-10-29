Запасов на две недели: эксперт предупредил о вероятности топливного кризиса в Украине (видео)

Война с Ираном и блокировка Ормузского пролива взвинтили мировые цены на нефть, что сразу же сказалось на стоимости топлива. В Украине ситуация усугубляется еще проблемами с логистикой из-за обстрелов РФ, поскольку страна критично зависима от импорта нефтепродуктов.

Если будут нарушены пути поставок импортного топлива в Украину, уже очень скоро страна столкнется с дефицитом бензина, дизеля и газа на АЗС, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук. Своим мнением он поделился на канале "Суперпозиция".

По его словам, сейчас поставки идут как через запад страны, так и через юг, из Румынии, например. Однако ракетные атаки или другой формат, который может применить Россия по логистике, поставят украинцев перед новым вызовом.

"Реально есть запасов на две недели и то так, с натяжкой. Через неделю начнется кризис: начнется рост цены, паника, все пойдут с канистрами на АЗС… Мы это видели в России после обстрелов НПЗ. Люди все похожи всюду, ментальность одинаковая… У нас это сработает негативнее, потому что мы внутренне ограничены, импорта нет и неизвестно, что будет", — констатирует он.

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Что касается роста цен на АЗС, то эксперт объясняет, что стоимость дизеля до 100 грн/л, как и автогаза до, местами, 60 грн/л, — последствия дефицита, поскольку эти показатели не должны были бы превышать 95 грн и 50 грн соответственно.

Напомним, в ближайшее время цены на дизельное топливо могут реально превысить психологическую отметку в 100 гривен за литр.

Также сообщалось, что Трамп вернул бензин на заправки РФ.